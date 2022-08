De su abuelo y de su padre, famosos empresarios canarios, heredó Sandra García-Sanjuán ese olfato para saber que las oportunidades hay que aprovecharlas. Es lo que hizo cuando fundó Starlite hace once años, el festival de música más importante del país. Un certamen que ha cambiado la fisonomía de Marbella, atrayendo también a un público joven que halla en sus instalaciones una invitación al divertimento. En esta apuesta por ofrecer lo mejor, Sandra y su marido, el empresario Ignacio Maluquer, cuentan con la colaboración de Antonio Banderas, que cada año organiza una gala conjunta que se celebra este 14 de agosto, y donde lo que se obtiene va en parte a la Fundación 'Lágrimas y Favores', que preside el actor, con la que proporciona becas a estudiantes universitarios sin medios económicos. Una labor que se suma a la ONG 'Niños en alegría' que fundó Sandra con Alejandra Alemán, que enseña a leer y escribir a niños que viven en la extrema pobreza en México. Sandra García-Sanjuán, que estudió Empresariales, fue reportera antes de conseguir su meta: ser empresaria. "Me gusta hacer cosas nuevas en un mundo muy divertido, en el que mezclar la realidad con la magia. En Starlite, además de conciertos, organizamos desfiles, exposiciones…", dice y reconoce ser consciente del cambio que ha provocado en la noche marbellí. "Creo que lo que hemos conseguido es un ambiente muy sano y familiar, porque aquí puedes encontrarte a los abuelos, a los padres y a los hijos, ya que dependiendo de quién actúe van al concierto, al restaurante, o al lugar de copas. Esa mezcla es lo que permite un ambiente especial", cuenta.

Sandra García-Sanjuán, que trabajó con Naomi Campbell, reconoce que su agenda guarda muchos secretos. "No la vendería por nada del mundo. No tiene precio, es impagable; para mí, las relaciones personales y las amistades van más allá de cualquier valor económico", asegura y explica que, para ella, los amigos y la gente que trabaja junto a ella son muy importantes. "Trato de mimarles a todos, y eso creo que tiene que ver con la honestidad, la lealtad, el compromiso y la seriedad. Es así como he creado una gran familia que va más allá del trabajo. Muchos, en vez de quedarse en un hotel, prefieren mi casa. Se encuentran a gusto, tienen libertad para entrar o salir… Esa es la gran familia Starlite que hemos creado. Los artistas, antes de empezar sus giras, me llaman y me preguntan qué día me conviene que vengan a actuar", revela.

Sandra, que asegura que "he aprendido a disfrutar y a desconectar", cuenta cómo afectó el Covid a su vida personal y profesional. "Mi marido sí se contagió, lo cogió en el inicio, en el mes de marzo del 2020; estuvo enfermísimo, casi se muere. Pasó casi tres meses con oxígeno, pero pese a todo, creo que ha sido un gran aprendizaje, el mayor reto al que nos hemos enfrentado... El gran máster de Starlite ha sido el Covid. Haber tenido la valentía, el aplomo, y el empuje de abrir durante ese tiempo, es lo que ahora nos permite recoger el fruto de ese trabajo. Tuvimos perdidas enormes, pero aún así, y analizada con perspectiva la situación, nos ha compensado porque nos ha consagrado. La gente ha dicho “estos pueden con todo”, y nos ha dado una visibilidad mundial porque éramos los únicos locos que en 2020-2021 estuvimos abiertos. Sabíamos que el riesgo era reputacional, con un equipo al que no podíamos dejar dos años sin trabajo".

Sandra García-Sanjuán ya lo tiene todo preparado para la gala Starlite que se celebra este 14 de agosto. "Va a ser la gala más espectacular de cuantas hemos hecho. La patrocina Porcelanosa, y será un guiño al circo, por su magia, su ilusión, sus sueños" desvela y habla de sus proyectos más solidarios: de su fundación 'Niños en alegría' que en México ha construido 26 escuelas y del proyecto de la fundación Starlite para dar oportunidades a gente con talento y artistas para formarles. La empresaria tiene una relación muy estrecha con Antonio Banderas. "Es un pilar imprescindible en el éxito de Starlite. Él tiene su propia fundación, 'Lágrimas y Favores', a través de la cual concede becas a estudiantes universitarios en colaboración con la Universidad de Málaga. También da apoyo a los enfermos de cáncer y soporte a los más desfavorecidos. Antonio todo lo tiene focalizado en Málaga, su ciudad, donde nació y donde tiene su propio teatro (el Teatro del Soho CaixaBank)".

Sandra García-Sanjuán desvela que fueron sus padres los que le inculcaron la ilusión por la vida y habla de su marido, Ignacio Maluquer. "Lo más importante en la vida es elegir a la persona que te va a acompañar. Yo le he elegido para que nuestra relación dure toda la vida, pero si por el camino te das cuenta de que eres una desgraciada, una infeliz, cambia el rumbo, no te quedes ahí enganchada. En la vida puedes elegir cómo la canalizas... Yo soy muy introvertida, Ignacio también, él tiene mucha vida interior y a mí eso me interesa, porque me permite aprender de él. Yo tengo una máxima: para amar tienes que admirar. Puede ser muy guapo, pero si no lo admiras, no hay manera, porque hay un momento que te molesta todo", dice.

Sandra celebró su 50 cumpleaños en Malta a la que acudieron, entre otros, Paula Echevarría y Paloma Cuevas. "50 años que no oculto porque son muy bien vividos. Lo celebré en Malta porque José María Cano, un gran amigo, me dijo que me iba a organizar una fiesta, de la que no salió ninguna imagen porque fue en el interior de su casa, una fortaleza. Y las que salieron fueron del fin de semana... Fue con unos disfraces maravillosos, porque tengo muchos amigos que son personajes públicos, artistas, cantantes, modelos, porque ese es el círculo en el que me muevo", afirma.

Entrevista realizada en Starlite, en la Cantera de Nagüeles, Marbella

Mi foto favorita

"Me encanta esta foto con mi marido porque se nota en la mirada la complicidad y la conexión que tenemos".

