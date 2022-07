La verdad es que Mediaset no está atravesando por su mejor momento. La cadena italiana está sufriendo un terremoto que está afectando a prácticamente toda la parrilla del corazón, después de la cancelación de 'Ya son las ocho' y los cambios de presentadores de diversos programas como 'Ya es mediodía' o 'Cuatro al día', los trabajadores de la cadena están de lo más inquietos y tienen ganas de que se establezcan las cosas, o así al menos lo ha dejado caer Alba Carrillo quien ha hablado de la falta de estabilidad que le está suponiendo esta situación en el trabajo y de todos los problemas que esto le acarrea en todos los sentidos y así le podría afectar este verano. Así lo puedes escuchar en el vídeo que hay sobre estas líneas. ¡Dale al play!

La periodista ha confesado a sus compañeros que la situación laboral le va a marcar los detalles de los planes que tiene pensados para este verano en el que, al fin, asegura, está "tranquila". Sobre todo, teniendo en cuenta que uno de los cambios ha sido precisamente el de la baja de Sonsoles como presentadora del programa donde colabora, a quien dedicó unas palabras en redes sociales después del adiós: "Muchas gracias, Sonsoles Ónega. Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por tus enseñanzas, cariño y comprensión", escribía en Instagram.

A pesar de todo, Carillo quiere disfrutar de este verano de soltera y después de las buenas notas de su curso de universidad, aprovechándolo al máximo, algo de lo que ha hablado con detalle en este vídeo en el que ha mostrado lo que espera poder hacer en sus vacaciones.



