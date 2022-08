Alejandro Reyes es una persona nueva. Tras su paso por 'Supervivientes 2020', su carrera ha despuntado, y ahora los proyectos le están llegando poco a poco: probó suerte en el mundo de la moda como modelo, después en los realities, ha trabajado como actor y extra en algunos proyectos cinematográficos... y ahora le ha picado el gusanillo del mundo empresarial en la moda como diseñador, en el que ha aterrizado con una colección de ropa de lo más 'sport' de la mano de la diseñadora Virginia Abzueta. Dale al play para escuchar a Alejandro y lo que cuenta de esta nueva aventura profesional.

En la presentación ante los medios, Alejandro se ha mostrado de lo más ilusionado un proyecto que anunciaba hace sólo unas semanas en sus redes sociales y que por fin se ha materializado: "Mi ropa la defino como 'free style urban'. La puede llevar cualquiera, sobre todo a la hora de la comodidad y a la hora de andar, de hacer tus cosas como si quieres ir a una cena elegante, como si quieres ir a hacer deporte. Es una cosa muy variada", ha dicho, además de definirla como unisex.

El gusanillo por este proyecto le lleva picando desde los 16 o 17 años, como él mismo ha confesado, y ahora la colección 'King Art' por fin ha visto la luz. Un nombre que no es al azar: "Tampoco me quiero creer aquí el dios del mundo, pero sí que es verdad que vi mis apellidos, vi 'rey', 'King'... y las iniciales de mi nombre completo Alejandro Reyes Torres son 'ART', entonces dije 'todo el mundo que lleve mi ropa quiero que se sienta el rey o la reina de su propio destino a la hora de hacer sus outfits' y todo eso, y ese es el eslogan, por cierto", explicó.

En la presentación, además de la diseñadora, no faltó su madre, Ivonne Reyes, y contó también con el apoyo de Rafael Amargo y su chica, Luciana Bongianino, y de las modelos Laura Etayo y Ednyller García, Miss Universo Navarra 2022 y Miss Universo La Rioja 2022 respectivamente. Precisamente Ivonne también quiso hablar con la prensa para dejar claro que estaba "muy contenta" con este nuevo proyecto de su hijo mientras Alejandro se forma para ser actor: "Me encanta, pero aparte lo tenía muy claro, como cuando me dijo que quería ser actor". "Ser artista no es nada fácil, pero bueno, si lo escogió...", contó Ivonne.

Ninguno de los dos quiso, sin embargo, pronunciarse sobre la situación judicial que mantienen con Pepe Navarro, pero Alejandro sí dejó claro que, a pesar de su apellido, intenta distanciarse y crear su propia carrera: "Yo hago mi camino, hago mi carrera con mi esfuerzo, al igual que cualquier otro ser humano, que para eso trabajamos. Para eso vivimos en este mundo. Entonces yo sigo mi camino y a darle caña con lo que pueda".