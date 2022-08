Rafael Amargo es una persona que no se corta un pelo ante nada ni ante nadie, y lo ha demostrado estos días en su última intervención ante la prensa. El bailaor acudió, junto a Luciana Bongianino, a la presentación de la colección de moda de su amigo Alejandro Reyes para brindarle su apoyo en su nuevo proyecto, y fue allí donde, ni corto ni perezoso, lanzó un sonoro 'zasca' nada menos que a la reina Letizia y a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.



El actor contó en su obra 'Yerma' con Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, y aunque él opina que la joven está muy bien en su papel y lo hace estupendamente, no le habría gustado tanto que ni la Reina ni sus hijas hayan acudido al teatro, en su tiempo libre fuera de la agenda oficial, a ver a Carla sobre el escenario, y ha sido claro sobre ello: "Yo creo que, si fuera mi sobrina, yo iría a verla, y si fuera mi prima, además después me iba con ella a tomarme una copa, porque después de la sangre no hay más que la sangre, y eso es maravilloso", apuntó ante los medios allí congregados.

Gtres

Rafael también entiende que tienen agendas muy complicadas, pero también le habría gustado que sacaran tiempo para ver la obra, que no deja de ser una actividad cultural que podría gustarles mucho: "Tienen sus compromisos y su agenda, pero cuando uno se queda solo, en su interior, tienes que acordarte, porque no hay más, es tu sangre y es tu vida", señaló también.

Amargo, por otro lado, también manifestó que le encantaría ir a 'Supervivientes' o al nuevo reality que prepara Mediaset, 'Pesadilla en el Paraíso', pero asegura que 'no le quieren'. ¿Puede tener algo que ver con su situación judicial por el supuesto tráfico de drogas del que se le acusa? De momento, no puede hablar mucho, pero se muestra tranquilo: "Estamos esperando a que nos den juicio... y el tiempo hablará".