Ana María Aldón podría tener una nueva oportunidad laboral en la tele si ella quiere. Su salida de televisión por la puerta de atrás no ha sido precisamente memorable, y es que la mujer de Ortega Cano pasó sus últimos días como colaboradora yendo y viniendo después de que su preocupante estado de salud mental se agravara -derivados de su complicada situación familiar- y su médico le recomendara alejarse del trabajo y relajarse. Así lo hizo, pero cuando parecía que Ana María podía empezar a volver, el programa 'Viva la vida' echó el cierre.

Algunos de los colaboradores se han movido a otros programas de Mediaset, pero ella sigue en 'stand by', aunque podría ser por poco tiempo: según el portal 'okdiario', Ana María tiene una oferta sobre la mesa para unirse como colaboradora a 'Sálvame' a la que, de momento, no ha dicho 'sí', pero tampoco ha dicho un 'no' rotundo. Una gran oportunidad para ella continuar con su carrera televisiva, aportar su granito de arena como comentarista de realities de cara a la próxima temporada que empieza en septiembre y, además, supondría una cara nueva en el programa de las tardes de Telecinco, que desde el pasado mes de abril se encuentra en constante renovación para levantar audiencias.

Telecinco.es

Lo que no sabemos es lo que opinarán en su casa: para su matrimonio, que parece estar dando los últimos coletazos, podría suponer el estoque final, y es que si José Ortega Cano no estaba muy contento con que su mujer participara en 'Supervivientes', ahora que ella podría colaborar en un programa al que él ha acusado de 'querer matarle' (a disgustos), está claro que el drama se cierne sobre la pareja.

Al programa, por otro lado, le supondría un desembolso de un sueldo más, pero sin duda le viene bien, primero por renovar el plantel de colaboradores, y segundo porque, con Gloria Camila Ortega confirmada como concursante de 'Pesadilla en el Paraíso', tener a Ana María comentando su reality teniendo en cuenta la tensión de su relación podría suponer un bombazo para ellos. Habrá que esperar a ver cual es el siguiente movimiento de la de Sanlúcar...