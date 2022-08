La relación de Gloria Camila Ortega con la mujer de su padre, Ana María Aldón, no pasa precisamente por su mejor momento, y aunque no quiso confirmarlo con palabras, este fin de semana en 'Ya es verano', tras enterarnos de que había dejado de seguirla en redes, dejó claro que la relación es distante y sin acercamientos. Después de la supuesta pelea que ocurrió en la casa que posee el matrimonio -que podría estar a punto del divorcio- a las afueras de Madrid, la joven ha querido pasar por el programa en el que colabora para aclarar algunos puntos tras darse varias versiones de lo que pasó de puertas para adentro después de haber salido a la luz que Gloria y Ana María se enfrentaron por un segundo hijo de la pareja.

Gloria ha querido dejar claro que ella en ningún momento ha hablado de pelea y que no iba a entrar a aclarar lo que ocurrió en la intimidad de su casa, pero de haber ocurrido así, habría sido "como en todas las casas". La ex superviviente tampoco quiso aclarar el motivo por el que su padre se marchó a su casa con ella después de la supuesta bronca, dejando en el aire también si fue por la pelea o porque "quizá le apetecía dormir conmigo".

Lo que sí dejó claro Gloria Camila fue que no hubo ninguna pelea en el jardín: "Cuando yo llego no había prensa en casa. La prensa llega cuando llega Ana María porque han seguido a su coche. ¿Tú crees que yo voy a discutir a gritos en el exterior sabiendo que hay prensa fuera?", dijo en el programa.

También ha querido desmentir la versión que ha dado Suso sobre este supuesto enfrentamiento: "Parece que todo el mundo estaba en mi casa menos mi padre. Suso ni siquiera llega a entrar. Él se queda en unas escalerillas que hay en el acceso a la casa", explicó, poniendo en duda también que se pudiera escuchar desde fuera una acalorada discusión, y aunque sabe que podría haber grabaciones de ello, Gloria está tranquila porque sabe que "no se puede publicar".

Fue el periodista Aurelio Manzano quien más insistió en que Gloria explicara lo que había pasado dentro de la casa, pero ella se negó, algo que, sin embargo, todos respetaron, y es que en las últimas semanas José Ortega Cano ha pedido que a él se le deje al margen de las diferencias de su hija y su mujer, por lo que este movimiento de Gloria Camila de no querer entrar al trapo habría servido principalmente para protegerle.

