El paso de Alejandra Rubio por el Deluxe sigue dando de qué hablar. La joven fue entrevistada por su madre, Terelu Campos, tras lo que respondió a las preguntas de los colaboradores, entre los que faltaban varias caras conocidas. Laura Fa, Kiko Jiménez y Rafa Mora, quien vive una de las peores tardes en 'Sálvame', seguían la entrevista desde la sala VIP, considerados por la dirección como "los vetados", una condición que, según Socialité, también tenían Miguel Frigenti y Lydia Lozano.

En estos días y tras las críticas de la entrevista, que Alejandra no ha dudado en contestar, Terelu también ha respondido a todos los comentarios que han hecho sus compañeros en contra de la entrevista. 'Decepcionante', 'soporífera' y 'predecible' fueron algunos de los calificativos que dedicaron al programa: "Deja como el culo a su madre", aseguraba incluso Laura Fa. "Han hablado de cuando se fue de casa, que su madre estaba mala, y no se ha dicho nada". Ante estas críticas, la presentadora ha contestado tajantemente.

Telecinco

"No tengo nada que decir", comenzaba la hija de María Teresa Campos quien se dirigía directamente a Laura Fa. "Acusar a mi hija, como una periodista reputada como eres tú podrías tirar de hemeroteca, de que no estuviese a mi lado en mi enfermedad me parece que es muy sucio", aseguraba a lo que Laura matizaba que "no dije eso, dije que se podía haber hablado de esta situación".

"Esa pregunta se la debéis hacer a la dirección del Deluxe y a la dirección de contenidos de La Fábrica de la Tele", aseguraba Terelu quien añadía que "creía que hablar de la enfermedad era algo que estaba más manido y usado. Yo no tengo ningún problema en hacerlo porque lo hemos hablado públicamente" por lo que "me parecía absurdo hablar de algo que era de lo único que se había hablado".

Tras ello, Laura Fa confesaba entre dientes "es una lástima, ahora que estábamos bien...", algo que Terelu contestaba: "pues sí, una pena... Yo también hago mi trabajo aunque parece que para vosotros no fuera una buena presentadora ayer", zanjaba justo antes de dar paso a otro vídeo.

Por otro lado, Gema López ha preguntado directamente a Terelu si realmente había vetados algunos compañeros en la entrevista, algo que niega la presentadora: "que yo sepa no hubo veto", en la línea de lo contado por la propia Alejandra y Carmen Borrego, aunque "yo no he estado en la negociación del contrato con Alejandra". En este sentido, ha matizado que "se ha dicho que Lydia era vetada cuando estaba de vacaciones o que Frigenti fue vetado cuando no le tocaba estar". "Ella había dicho qué colaboradores le gustaban más que otros y la dirección había elegido", aseguraba Antonio Montero.