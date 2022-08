Nacho Palau está ingresado en el hospital y te contamos el verdadero motivo. Cuando terminó 'Supervivientes', Nacho pasó 10 días hospitalizado en el hospital Clínico de Valencia, donde acudió voluntariamente, y no de urgencia, para consultar su dolencia con sus médicos de siempre y tras las que le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Cuando le hicieron las primeras pruebas, los médicos le mandaron a casa hasta que estuvieran los resultados definitivos. Y al día siguiente de darle los resultados de las pruebas ha sido cuando ha ingresado y está en el hospital desde entonces, no como se ha dicho que ha vuelto a ingresar tras someterse a 3 sesiones de quimioterapia.



El escultor tiene muy preocupados a sus seres queridos. Nacho anunció el pasado 24 de agosto, a través de su Instagram, que padece cáncer de pulmón, y poco después ingresaba en el hospital. Tal y como él contaba en sus redes: "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato (...). A día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", desvelaba en este comunicado.

En 'Sálvame' han dado la última hora sobre el estado de salud de Nacho. Según ha contado Kike Calleja, el escultor continúa ingresado en el Hospital Clínico de Valencia "por lo visto continúa muy hinchado". Otro dato que ha dado el periodista es que no hay fecha prevista para su alta.

El ex de Miguel Bosé está arropado por familiares, amigos y seguidores en redes sociales. "Está muy arropado y rodeado de todos sus seres queridos, de su madre que también está pasando esa enfermedad, de toda la familia y de su pareja", ha dicho Calleja. Su pareja, Cristian Villela, no se separa de Nacho. Fue él quien le dijo a Charo Vega, su compañera de reality, cómo se encontraba el escultor. "Pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Christian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado'". Segundos después, Charo ha revelado que pudo hablar con Nacho: "Se ha reído y ha llorado y me ha dicho: 'Charo, te quiero'".

Tras regresar de Honduras, Nacho Palau pasó 10 días en el hospital donde se sometió a varias pruebas que diagnosticaron el cáncer pulmonar contra el que está luchando. DIEZ MINUTOS te trajo EN EXCLUSIVA las primeras fotos de Nacho Palau tras salir del hospital junto a su novio Cristian. Muy pocos conocían la relación del escultor y Cristian Villela hasta que Nacho habló de él en el reality. Actualmente amor para mí es una palabra: Cristian, una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel", dicho Nacho durante su Puente de las emociones en 'Supervivientes'.