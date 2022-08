Diego Matamoros no está precisamente en su mejor momento. Aunque al influencer le va muy bien en el trabajo y en el amor, como creador de contenido y como novio de Marta Riumbau respectivamente, lo cierto es que el joven no está atravesando una buena época en lo que a salud se refiere desde que el pasado marzo tuviera que ser ingresado por un problema de espalda y llevado a quirófano. Entonces contó que tenía una enfermedad que le había provocado un accidente doméstico: "Es un tema congénito degenerativo, relacionado con hernias discales y con la médula. Me empezaron a fallar las piernas, me quedé en el suelo [...]. Después de más de una hora, pude coger mi teléfono y llamar. Tuve que arrastrarme y luchar contra el dolor. Parecía fácil, pero en ese momento, fue una tortura", reveló sobre su caída en casa.

Ahora, ha sido su chica, la también influencer Marta Riumbau, la que ha querido arrojar un poco de luz sobre el tema y confirmar que, efectivamente, aunque la evolución va lenta pero segura, Diego sigue pasándolo mal: "De momento, vive con dolor todos los días, pero a veces es demasiado y le impide hacer cosas", contó en Instagram. A pesar de todo, Marta se ha portado y ha demostrado su amor por su chico, estando en lo bueno y en lo malo y cuidando de él ahora que le hace más falta que nunca.

Fue el pasado mes de febrero cuando Diego y Marta anunciaron su noviazgo tras llevar unos pocos meses saliendo. Ambos se toman la relación con mucha calma, y Diego, en una de sus últimas apariciones públicas, confesaba que, de momento, y a pesar de que su hermana Laura ya ha tenido dos hijos y su última ex, Carla Barber, no tardaba en quedarse embarazada tras su ruptura, a él no le corre ninguna prisa tener hijos. Parece, así, que Diego y Marta se quieren tomar las cosas con mucha tranquilidad, y es que además ahora Diego no está para cuidar niños pequeños, aunque sí le hemos podido ver disfrutar de la compañía de sus dos sobrinos, Matías y Benji Jr.