El nuevo reality de Telecinco está a punto de comenzar. Sus concursantes ya han llegado a su destino. Lara Álvarez se enfrenta a un nuevo reto profesional y lo hace de lo más ilusionada. Será la primera vez que conduzca un reality en solitario y además desde España. Esta vez no tendrá que viajar hasta Honduras para desarrollar su labor profesional, pues 'Pesadilla en el paraíso' tiene su localización en Cádiz. "Me enfrento a este reto con toda la ilusión del mundo. Estoy a tope de energía para darlo todo. Tenemos un casting increíble y unas dinámicas que es la oportunidad que siempre he estado esperando".

Antes de que el programa de el pistoletazo de salida, Lara Álvarez se ha confesado con el equipo de 'Pesadilla en el paraíso' hablando sobre sus mayores temores o sobre cómo se afronta este nuevo desafío en su carrera.

Lara Álvarez ha comenzado confesando cuál es su peor pesadilla y ésta no es otra que salir a dar un paseo por el campo y que se le escape su perrita Lúa. "La pierdo de vista y no la vuelvo a ver. Esta es mi peor pesadilla", explica la presentadora de 'Supervivientes'. Hablando sobre necesidades básicas Lara confiesa que algo con lo que ella no podría vivir es sin luz. Sobre cuánto tiempo podría aguantar ella sin estar conectada confiesa que es mucho porque gracias a su experiencia en 'Supervivientes' sabe lo que es vivir sin móvil: "En Honduras hemos llegado a estar desconectado fácil una semana".

Lara Álvarez es de origen asturiano por lo que escaparse a una granja y convivir con animales no es nada nuevo para ella. "Tengo muchas habilidades campestres. Desde pequeña he estado muy contacto con la naturaleza. Ordeñar se me da muy bien y me encantan los huertos", confiesa la presentadora. Cree que el cambio de la isla a la granja lo va a llevar estupendamente porque le apasiona la naturaleza.

Eso sí, a pesar de haber vivido mucho en el entorno rural, tiene mucho miedo a las serpientes y a las culebras, es lo que menos le gustaría encontrarse en 'Pesadilla en el paraíso'.

Sobre el casting no quiere aventurarse a decir ni quién puede ganar ni quién puede liarla el primero. Sus ocho años de experiencia en realities le han servido para darse cuenta de que es mejor ir sin expectativas y dispuesta a sorprenderse con todo lo que ocurra.

Pero cuál es el mayor aliciente para no perderse 'Pesadilla en el paraíso', Lara lo tiene claro: "Vamos a ver a 16 famosos desprenderse de todas sus comodidades y enfrentarse a una auténtica pesadilla o no, depende de cómo consigan vivir ellos el día a día de la vida rural que muchos conocen pero de la que otros no tienen ni idea.