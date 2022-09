El principio del verano no se hizo idílico para Santi Millán. El presentador de 'Got talent' fue víctima en el mes de junio de la filtración de un vídeo de contenido sexual en el que se le podía ver con una mujer que no era su esposa y que se compartió por miles de personas. Ambos hicieron piña después de la publicación defendiendo su intimidad por encima de todo y mostrándose ante los flashes de los fotógrafos como lo que son, una pareja enamorada. Ahora, el también actor ha roto su silencio y ha hablado para la prensa sobre las consecuencias que va a tener lo que ocurrió, lo cual siempre ha mantenido que lo llevaría ante la Justicia al tratarse de un delito en contra de su derecho a la intimidad. Así también se ha pronunciado en su primera intervención tras el verano que ha hecho a 'Semana' a quienes ha declarado que la situación ya está puesta en manos de su abogada.



Gtres

"Aquí el único problema es que las cosas no son de hoy para mañana. Esto cuando salga la sentencia, que imagino que saldrá, igual han pasado tres o cuatro años. Lo que espero es que los medios se hagan eco de la sentencia igual que del delito", ha sentenciado Santi Millán. Y es que la existencia de este vídeo hizo correr ríos de tinta tanto en la prensa como en las redes sociales, donde la gran mayoría de usuarios opinaron acerca de esta filtración, del contenido e incluso de su vida sentimental.

En cuanto a cómo ha enfrentado esta vorágine desde que se originó, Millán ha sido sincero: "Lo llevo bien, ya tengo la edad. Ni para bien ni para mal". Y es que, ha añadido, "voy asumiendo las cosas. Yo creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia a algo que no la tiene".