Amelia Bono y su marido, Manuel Martos, están viviendo una segunda oportunidad llena de amor y pasión. Su ruptura en junio de 2021 tras más 14 años de matrimonio dejó a muchos patidifusos, pero la vida puso todo en su sitio y se dieron una segunda oportunidad unos meses después. Así, les hemos podido ver disfrutando de sus primeras vacaciones juntos tras la reconciliación este verano, y también posando juntos en las redes sociales... aunque en su última foto el romanticismo ha pasado a un segundo plano.

Según el texto que acompaña a la imagen, parece que la pareja salió a cenar este miércoles y quisieron dejar constancia de ello en las redes. Fue Amelia la que se encargó de hacer y postear las fotos con su móvil... y precisamente su móvil es el que se ha llevado la atención de sus seguidores por un detalle: como cualquier hijo de vecino, ella también guarda su billetito de 5 euros en la funda por lo que pueda pasar, ya sea comprar el pan, pagar el parking, cogerse un taxi o dejar propina en el restaurante. Porque qué ordinariez llevar cartera, ¿no?

El detalle, claro, no ha pasado desapercibido, y entre los comentarios que celebran su amor también hay algunos mucho más sarcásticos: "Llevas en el móvil el dinero para comprar el pan😂😂😂", se ha reído una seguidora; "Me encanta el momento 5 € en el móvil como una adolescente jajaja", ha añadido otra; "Jajajaja me hace gracia, tú tb metes los billetes en la funda del móvil x detrás 😂", señalaba otra más con mucho humor.

Los tortolitos parecen estar en una continua luna de miel, y tras su reconciliación este verano, han retomado sus viejas costumbres: estas últimas vacaciones se han vuelto a dejar caer por Ibiza con sus cuatro hijos, y también les acompañó la madre de él, Natalia Figueroa, que seguro que también está encantada con que su hijo vuelva con su nuera.

