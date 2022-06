Amelia Bono y Manuel Martos se han dado un segunda oportunidad. Y tras hacer pública su reconciliación, la empresaria y el director artístico se han dejado ver juntos por primera vez tras anunciar que han vuelto a retomar su relación. Se trata de las primeras imágenes de Amelia Bono y Manuel Martos tras su reconciliación. La pareja se ha dejado ver de lo más enamorada por las calles de Madrid y ha paseado de la mano junto a su hijo pequeño.

La hija de José Bono ha derrochado estilo con un 'total white look' compuesto por una blusa con bordados en las mangas, vaqueros y sandalias planas negras. La empresaria se ha convertido en todo un icono de estilo y triunfa en redes sociales con cada uno de sus looks.



Fue justo un año, cuando Amelia Bono y Manuel Martos sorprendían a todos confirmando su ruptura tras 13 años de matrimonio. A través de sus redes sociales dejaron claro que, a pesar de la separación, seguirían siendo una familia y así fue. A pesar de su separación, en este tiempo, no era raro verles juntos, ya que tal y como anunciaron sus hijos siempre han sido su prioridad: Jorge, de trece años; Manuel, de once; Gonzalo, de nueve, y Jaime, de seis.

Gtres

Prueba de que a pesar de tomar caminos separados siempre se han llevado de maravilla es que, siempre que pueden, Amelia y Manuel comparten tiempo con su familia y sus hijos. Les hemos visto disfrutando de una escapada familiar a la nieve. La empresaria y el director artístico viajaron en enero de 2022 a Baqueira Beret con sus cuatro hijos y un grupo de amigos y, muchas voces, ya apuntaban que la pareja podría haberse dado una segunda oportunidad. Poco después también compartieron otro plan familiar en, esta ocasión, con la familia Bono.



