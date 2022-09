Elena Tablada ha tomado una gran decisión. Después de varios años, la diseñadora ha dado el paso y se ha sometido a una operación quirúrgica con motivos de estética. "Lo hice", ha asegurado en redes sociales donde ha explicado cuál ha sido la operación concreta que le han hecho: mastopexia. Una operación de estética que tiene como objetivo elevar el pecho y reducir su tamaño, algo que Elena se ha pensado mucho pero cuya decisión ha tomado rápidamente. "Mucho me lo pensé pero al final de la vida solo te arrepientes de las cosas que no haces para sentirte mejor contigo mismo", ha sentenciado dejando claro que es una decisión de la que no se arrepiente. Y es que, la que fuera pareja de David Bisbal y madre de su hija Ella ha confesado que "con mi estatura nunca me sentí cómoda con el tamaño de pecho que tenía" por lo que se ha sometido a esta cirugía.

Por este motivo, la diseñadora ha dado el paso para reducir el tamaño de sus pechos en una operación. "Me he sentido muy bien, tanto antes de la operación como después. Luego están mis amigos que son impagables, me estuvieron acompañando todo el rato. Ya veo aquí la diferencia, está mucho más deshinchado y el tamaño que me gusta a mí". Ahora, le toca pasar el postoperatorio, el cual lo está haciendo con la ayuda de sus padres y sus amigas quienes la cuidan y apoyan con sus hijas puesto que, como ella misma confiesa, "lo peor es que no puedo coger a mis gordis".

La diseñadora ha aprovechado las redes sociales también para agradecer al equipo médico bajo el que se ha puesto para realizar esta operación "por la seguridad, la tranquilidad y todo el cariño en momentos de nervios a flor de piel. Estar en las mejores manos no tiene precio". "Estoy feliz de haber recuperado mis formas iniciales y, como dicen ‘para estar Bella hay que ver las estrellas’!", ha apuntado.

Cabe destacar que Elena ha tomado esta decisión después de haber tomado una dolorosa decisión con su matrimonio: darse un tiempo. "Después de seis años de preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un parón para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad", explicaba la propia diseñadora.