Las primeras semanas de convivencia en 'Pesadilla en el paraíso' están dando para muchas confesiones. Los ratos muertos entre las pruebas, la limpieza de los graneros y dar de comer a los animales se han convertido en un confesionario constante entre todos los concursantes. Si Gloria Camila se abría por primera vez sobre Kiko Jiménez, Mónica Hoyos lo hacía para hablar sobre su novio actual, una pareja de la que apenas se ha dicho nada públicamente por lo que Steisy ha pedido todos los detalles a su compañera. Y es que mientras unas parejas se forman (o lo intentan) en la granja, otras ya lo están fuera. En la cocina, Mónica y Steisy compartían cotilleos cuando surgió la conversación sobre las parejas actuales de las dos, a lo que Mónica Hoyos se abría por completo comentando cómo se encuentra su corazón: ¿está ocupado?

Telecinco

Según ha confesado la concursante, se encuentra muy ilusionada con su chico, con quien lleva más de año y medio. "La noche de antes de venir estuve leyendo los mensajes que me había puesto y son muy bonitos", aseguraba la presentadora quien ha confesado cómo empezó la relación con su chico: "Le conocí por una amiga en común y cuando nos fuimos le dije 'perdona, cada uno para su casa'. Estuvo un mes así. Me venía a ver todos los días al sitio donde desayuno y siempre sabía donde estaba. Mis amigas y yo creemos que tiene una app o algo", bromeaba Mónica.

Sin embargo, la relación no es idílica y es que ha sufrido por infidelidades que le han hecho romper con él en más de una ocasión: "no es el sexo lo que me preocupa, son las cosas que ella me dijo que habían hablado sobre mi". Una situación que su amiga desde plató corroboraba, confesando que en este momento precisamente están atravesando uno de esos baches: "cuando Mónica ha entrado no estaban juntos pero que no estén no significa nada porque ya han cortado antes", y es que ella es "súper sensible y tiene una dependencia emocional de él por eso vuelve siempre". ¿Conocerá Mónica a alguien que le haga olvidar a su chico en la granja?