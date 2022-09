No ha pasado ni una semana desde que ha arrancado el reality 'Pesadilla en el paraíso' y ya tenemos una pareja que ha querido subir la temperatura de la convivencia. Y es que, el tonteo entre Marina Ruiz y Omar Sánchez ha subido mucho en muy pocos días algo que se ha visto en el debate del concurso con unas imágenes inéditas. Unas imágenes que seguían haciendo daño a Raquel Lozano.

Lo que comenzó como una clase de paddlesurf improvisada en la cama, ha continuado a pasos agigantados. Los dos concursantes se encontraban en un dormitorio con una cama de matrimonio y un baño privado, una estancia que no habíamos visto hasta ahora y de la que no sabemos en qué contexto llegaron. La cuestión es que ambos se estaban despidiendo cuando Marina se iba al baño a acicalarse para dormir, pero no iría sola. Segundos después, Omar Sánchez, vestido únicamente con una sudadera y unos calzoncillos, se metía en el baño detrás de ella acercándose a su compañera con un final inesperado.

Telecinco

No vemos lo que ocurre en el interior, pero sí podemos escuchar su conversación: “No, no, no… no te líes”, es lo primero que escuchamos desde el cuarto de baño. Marina le para los pies en seco a Omar negándose a hacer nada tras las cámaras, lo cual sorprende mucho al canario que sale del baño resignado y con el gorro de la sudadera.

Una negativa que Marina explicaba después: "Las cosas como son, Omar. Si estamos donde estamos... estamos donde estamos...", decía señalando que se encontraban en el reality y que ella prefería que todo lo que ocurriera fuera delante de las cámaras para no tener secretos. “Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar”.

En el plató, la madre de Marina, Encarna Mora, apuntaba que "mientras le dure el luto de Anabel, ni Marina, ni Raquel ni ninguna". Aunque Eleazar confesaba que "él no está enamorado pero es normal que tenga una herida porque ha vivido muchas emociones en muy poco tiempo, pero Omar actúa de corazón". Sin embargo, esto no se queda aquí y es que Carlos Sobera destaca que esta situación continúa aunque no se han visto aún las imágenes.