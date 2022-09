Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro desvelan los secretos de su relación

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro presumen de amor. La pareja ha hecho su primer posado público en el photocall de la fiesta de Yo Donna con motivo de la Fashion Week de Madrid. Fergó lucía un precioso vestido rojo con un aplique de plumas rojas en la parte inferior de la firma barcelonesa Tot Hom. Asimismo, acompañaba este vestidazo con unos tacones de tiras plateadas, un bolso clutch en color beige, unos pendientes dorados y un superrecogido con coleta abullonada. Por su parte, Juan Pablo Lauro posaba con un traje azul marino de la marca Mansolutely, una camisa blanca y unos pikolinos marrones. Dale al play para escuchar lo que dicen de su amor.

Además, Fergó ha desvelado cuales son las claves en su relación: "admiración por ambas partes", confesaba sonríendo. Por su parte, Juan Pablo Lauro ha asegurado que irá a todos los conciertos de su novia "a los que pueda asistir" ya que tienen que "compaginar niños y trabajo" .

Nuria Fergó es originaria de Nerja, Málaga, y se dio a conocer por su participación en Operación Triunfo 1, en donde maravilló al público con canciones como ‘Noches de Bohemia’, ‘No me importa nada’ o ‘Acuarela’. La malagueña se casó en 2010 con el empresario balear José Manuel Maíz Chacón, con quien comparte una hija de 11 años. En 2011 la pareja finalizaba su matrimonio, pero tras su separación, la cantante ha decidido darle una segunda oportunidad al amor con Juan Pablo Lauro.

Juan Pablo Lauro es un tenista y empresario argentino. Además, es el ex marido de la periodista Irene Villa. La pareja se conoció en 2009 en una fundación, y dos años más tarde los dos se dieron el “sí, quiero”. Sin embargo, en 2018 la pareja ponía punto final a su relación después de siete años y medio de matrimonio, y tres hijos en común: Carlos (10), Gael (7) y Eric (6). Ambos han rehecho su vida , pero aún así aseguran que hay una cordialidad y buena sintonía entre Irene y Pablo por sus hijos.

Durante el mes de agosto, la nueva pareja formada por la cantante y el tenista, oficializó su relación subiendo una romántica foto a sus redes en donde se les veía disfrutando de sus vacaciones en Mallorca. “Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse”, así lo describía la ex triunfita en su cuenta de Instagram. Preguntada por la respuesta de sus fans ante esta nueva pareja, Fergó expresó durante el evento que "le sorprendió": "lo hice con naturalidad. Además, me apeteció compartir con mis seguidores", agregó.

Además, pudimos ver cómo la intérprete de ‘Brisa esperanza’ felicitaba el cumpleaños a Juan Pablo Lauro a través de sus redes sociales con una foto viendo un atardecer de ensueño, montados en un barco y agarraditos de la mano, bajo el título “Feliz cumpleaños amor. De tu mano para los próximos 100 años” . Desde Diez Minutos queremos darles la enhorabuena y que ¡triunfe el amor!.

