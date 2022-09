Tras caer en el segundo duelo de nominaciones, Pipi Estrada se convertía en el segundo nominado de Pesadilla en el paraíso, con un beneficio: poder designar al tercer nominado directo. Un privilegio que parecía que iba a utilizar para nominar con él a Gloria Camila después de los enfrentamientos que ha habido entre ellos, algo que rechazaba para elegir directamente a Marco Ferri, una jugada que ninguno de sus compañeros entendió.

"Te vas a ir con Israel al refugio, pero no lo vas a hacer solo. Como segundo nominado tienes el poder de nominar directamente al tercer nominado de esta semana", explicaba Lara Álvarez a Pipi antes de que eligiese el nombre. Tras ello, Pipi hacía un juego de miradas con Gloria "¿estás bien?", la preguntaba creyendo todo el mundo que iba a nominarla. Sin embargo, elegía al italiano.

Telecinco

"Pero no es malo. Porque necesito una compañía empática, un hombre que creo que tiene paciencia. No es nada malo, la razón es buena", explicaba Pipi tras lo que Lara sacaba el brazalete de nominado para Marco: "¿ah? ¿Pero también está nominado?". "Tú lo estás eligiendo directamente. Tercer nominado. Cuéntame cuál es la buena noticia de salir nominado... ¿Todos habéis oído tercer nominado directo, verdad?", preguntaba Lara ante la atónita mirada del resto de concursantes y, especialmente, de Marco Ferri.

"No había entendido que era nominado directo sino que estaba pensando en que fuera una ayuda para mi", explicaba Pipi. "No pasa nada pero si me querías nominar, dilo abiertamente", aseguraba el italiano. "Quiero que Pipi se vaya porque venir a un reality es para que te conozcan mejor y yo no sé quién es Pipi", añadía más tarde a cámara.

Telecinco

Más tarde los dos cogían sus atillos para ir camino al Refugio donde estaba Israel quien echaba la bronca a Pipi por haberle nominado: "¿Estás tonto? Traéte a Lucía y nos la cargamos, ¡pero me has traído a Rambo!". Allí, el italiano le volvía a preguntar una vez más a Pipi si realmente quería o no nominarle invitándole a que lo dijera abiertamente, "Si yo pensara en nominar a alguien sería a Steisy", apuntaba Pipi quien la ha señalado como "pelota" y falsa: "hay mil Steisys en una". "Yo no tengo maldad pero quisiera que te saliera el tiro por la culata", añadía Marco. Más tarde, sus compañeros en El Consejo decidieron salvarlo "porque fue una decisión injusta".