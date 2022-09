La química ha explotado en la granja de Pesadilla en el paraíso entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. La pareja ha dejado a un lado los problemas sentimentales que tenían en el exterior y las promesas de "no hacer nada" en la granja para dar rienda suelta a su amor sin ningún tapujo. Ambos rompían la tensión sexual con un emotivo beso ante las cámaras apenas unas semanas después de comenzar la convivencia lo que ha despertado las suspicacias dentro y fuera de la granja.

Uno de los que más duda de esta relación es el vidente, Israel, quien preguntaba directamente a Marina si se conocían de antes puesto que tanta pasión no le cuadra, a lo que la andaluza contestaba contundentemente que no. Pero no ha sido el único que ha dudado, incluso en el exterior se ha llegado a asegurar que el entorno de Omar confirmaba que sí que se conocían de antes.

Ante esta contradicción, Eleazar, defensor de Omar en el reallity, ha dado un paso adelante para negar estas informaciones: "Llevo toda la semana pensándolo y es importante para mi y para Omar: se ha dicho que ambos se conocían de antes y que un familiar de Omar había confirmado que estaba pactado de fuera. Es mentira. Quería desmentirlo porque es mentira. Ningún familiar ni amigo cercano de Omar ha dicho eso. No se conocían", zanjaba Ele en el plató dejándolo claro ante el resto de contertulios.

Tras ello, en el plató se comenzó a debatir de la credibilidad de esta pareja, que para Alejandra Rubio, Nagore Robles y Marta Peñate no tiene la misma fuerza por parte de Omar que por parte de Marina: "La está utilizando igual que hizo con Raquel, para el mismo propósito", aseguraba Alejandra. Mientras que Alexia Rivas veía que era ella la que no tenía la misma pasión con él. ¿Será algo fingido? ¿Pactado?