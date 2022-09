Paz Padilla ha tenido un 2022 movido, y es que si lo empezaba pensando que todo seguiría igual, se equivocaba: el pasado mes de enero una bronca sobre las vacunas del covid con Belén Esteban hacían enfurecer a Paz y salía del plató como alma que lleva el diablo para no volver nunca más. Aquello provocó su despido fulminante, ella denunció y ahora ha tenido que ser readmitida tras llegar a un acuerdo con la productora y con Mediaset. Sin embargo, ¿la veremos de nuevo conduciendo el programa que tantas alegrías como dolores de cabeza le ha dado? Dale al 'play' al vídeo superior para conocer todos los detalles.

La presentadora, ahora mismo, no está en un mal momento: continúa con su trabajo al frente de su empresa de moda 'NoNiNa'; su libro 'El humor de mi vida' sigue triunfando, y además ahora está en el teatro con la obra homónima recogiendo éxitos. Por eso, ya era difícil de creer que Paz Padilla, tras acusar directamente a Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez de orquestar, supuestamente, la bronca que acabó con su salida del plató -según publicaba 'El Español'-, quisiera volver a verles las caras. No tiene necesidad, y así lo ha confirmado: "A 'Sálvame' no voy a volver porque para mí es una etapa cerrada", confesó, además, parece que tampoco volverá a 'La que se avecina'.

Por otro lado, en lo personal, vuelve a sonreír: después de una relación fallida con Albert Ferrer (padre de su hija Anna) y de quedarse viuda poco después de casarse con Antonio Juan Vidal, Paz tiene una nueva ilusión de la mano de Fran Medina, del que habló sin tapujos en su visita a 'El Hormiguero': "¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos en la época de Egipto en la que cuando muere el faraón a la mujer se le entierra con él? El amor no es algo que acabe cuando la persona se va. El amor no se dosifica… El amor es inmenso y yo tengo una gran capacidad para amar", dijo, dando a entender que volvía a estar abierta a tener una nueva relación, y su hija Anna la apoyaba completamente.