Mai Meneses ha lanzado un libro al mercado en el que se abre como nunca. En él habla abiertamente de los problemas de salud mental que ha acarreado en su vida después de haber sido la primera expulsada de 'Operación Triunfo 2' y, a pesar de ello, vivir un tremendo éxito con el dúo Nena Daconte. Un contraste que le hizo sentirse víctima del síndrome de la impostora: "sentía que todo lo que nos pasaba era fruto de una gran campaña de marketing pero que no había nada detrás". Así, en una entrevista en el Viernes Deluxe, Mai ha ahondado sobre lo que realmente la ocurría y que la llevó a un infierno en el que recurrió a las drogas y el alcohol durante mucho tiempo: "pensaba que era la que peor lo hacía, la más tonta, la más fea...".

Con la autoestima por el suelo, Mai sentía que todo el mundo la miraba al pasar y que la gente hablaba mal de ella a sus espaldas "y vivir con eso es difícil y muy duro". En ese momento recurrió al alcohol para desinhibirse antes de subir al escenario puesto que no era capaz de hacerlo sin beber: "Un día que estábamos en Murcia, bebí demasiado y al día siguiente tenía una jaqueca impresionante, me quedé en Murcia sola para irme después a Barcelona. En ese momento sí pensé qué estoy haciendo con mi vida". Tras ello dejó el alcohol durante un tiempo.

Tras ello se ha lanzado a escribir el libro sobre su experiencia, igual que Tamara Gorro u otras celebridades, como método de terapia. Con ello ha puesto "orden en todo lo que pasó" explicando "cómo he pasado de la oscuridad a la luz" puesto que ahora está feliz y tranquila queriéndose y aceptándose: "He escrito este libro porque creo que es importante que se hable de ello y que la gente no tenga miedo de decir que va al psicólogo o al psiquiatra, que pida ayuda y no se guarde tanto silencio como hasta ahora". El psicólogo Javier Urra también ha lanzado un libro de esta temática.

Ahora se encuentra en tratamiento aunque el camino ha sido complicado: "No es fácil que te den un diagnóstico y un tratamiento. Ahora estoy con unas pastillas que me van bien pero no sé exactamente qué es lo que tengo". Un pequeño bache que tampoco le quita el sueño: "Te sientes liberado cuando ves que hay algo que no funciona, que no es culpa tuya. Te funciona mal la química del cerebro igual que te puede funcionar mal el páncreas".