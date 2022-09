India Martínez ha revolucionado las redes sociales. La cantante, que también ha hecho sus pinitos como actriz, ha aprovechado que se acaba el verano para publicar unas imágenes junto a sus sobrinos con las que despedir la estación en la que se puede disfrutar más del sol, la playa, las piscinas y por supuesto el bikini. A la cordobesa le gusta posar, como ya descubrimos en Diez Minutos, y colgaba unas fotografías en Twitter donde se la podía ver posando ante la cámara con un mini bikini aprovechando un espejo mientras sus sobrinos jugaban alrededor de ella. "Toca despedirse del verano... pero lo que más me duele es despedirme de ellos... mis sobrinos, mi sister! Espero que nos veamos prontito!! Os voy a echar tanto de menos...", escribía en la dedicatoria de las imágenes. Palabras que han sido las que han precipitado una polémica que ha continuado varios días y a la que la propia cantante ha contestado sin pelos en la lengua.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Toca despedirse del verano… pero lo que más me duele es despedirme de ellos… mis sobrinos, mi sister!! Espero que nos veamos muy prontito!! Os voy a echar tanto de menos… pic.twitter.com/Bpwy0MPbpz — India Martínez (@IndiaMartinez) September 22, 2022

Rápidamente la publicación se llenaba de respuestas en las que la acusaban de haber utilizado la excusa de sus sobrinos para poner las fotos posando y presumir de tipazo -forjado en el gimnasio-, algo que le afeaban. "El verano que has descrito no tiene nada que ver con las fotos que has colgado", escribía uno, "¿Dónde están los sobrinos?", añadía otro usuario, "Muy apropiadas las fotos para despedirse de los sobrinos", ironizaba un tercero. De esta línea se podían leer decenas de comentarios a los que India ha respondido.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante…

o que no me hace falta enseñar…

O que es para provocar al personal…

LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE. 😘🙏🏽

(ahí lleváis otra) pic.twitter.com/lQbnQqo2dd — India Martínez (@IndiaMartinez) September 23, 2022

"A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante… o que no me hace falta enseñar… O que es para provocar al personal… Lo hago porque me da la gana, porque me da igual lo que piensen los demás y porque soy una mujer libre", escribía adjuntando una nueva fotografía en la que se la podía ver con el mismo bikini. La misma por la que ha vuelto a recibir críticas a las que esta vez la cordobesa ha restado importancia: "La que estáis formando por un bikini… chiquillo!!!".

Todo esto ha hecho que India haya sido la protagonista de la conversación pero no por una noticia más importante: el lanzamiento de su nuevo single con Melendi. La cordobesa anunciaba tan solo un día después de sus posados con sus sobrinos que había realizado un tema con el asturiano titulado 'Si ella supiera'. El post de este nuevo sencillo obtenía más de mil me gusta. Las fotos superan los 38 mil.