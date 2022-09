Si un pique ha sido protagonista en Pesadilla en el paraíso, ese ha sido el mantenido entre Mónica Hoyos e Israel. Desde que el vidente le gastara una broma pesada manchando las sábanas de la peruana con pasta de dientes, ella le hizo la cruz de forma tajante: "No vuelvas a acercarte a mi cama, a mi ni a nada de mis enseres y mi ropa", le gritaba frente a todos sus compañeros. Días después las sábanas del vidente aparecían rajadas pero él no hizo más saña. Desde ahí todo fue a peor.

La conexión empezaba con las lágrimas de Israel por "si lo estoy haciendo bien" aunque no tardaba en criticar a su ex compañera: "Mónica es una actriz de primera, Hollywood se ha perdido una gran actriz. A mi me cae bien pero se mete en unos personajes...". Solo unos minutos después entraba Mónica en plató.

Telecinco

"La relación de amor-odio de esta pareja me encanta", aseguraba Lara Álvarez a lo que Mónica matizaba "amor por mi parte no hay". El detonante de esta mala relación fue la broma de pasta de dientes, algo que molestó mucho a Mónica puesto que no tenían más sábanas. No obstante, a Mónica le molestó que Israel le gastara esa broma, porque le recordó a lo que le pasó a Carlos Lozano en GH VIP además de que se ofreció a ayudar a buscar al culpable minutos antes. "Las bromas se hacen a la gente que tienes confianza pero llevábamos dos días. Si me quieres desquiciar, dímelo, lo asumo, pero nada", se explicaba Mónica.

Seguidamente, Israel acusaba a Mónica de haber hecho un pacto en la furgoneta de llegada a la granja, algo que ella negaba: "él sin conocerme de nada me dijo 'tú nada más entrar te vas a pelear con una mujer, con Daniela', lo que el público no sabe es que tú ya conocías a Daniela, ¿no será que hablabas con Daniela antes?"

Telecinco

Pero si algo ha sido el objetivo de este enfrentamiento ha sido la estrategia que maquinó Israel en El Refugio. "¿Cuál ha sido tu papel cuando decías a Steisy: hay que cargarse a esta hija de puta?", preguntaba Mónica a lo que Israel negaba que hubiera dicho esta frase en alto aunque más tarde se escuchaba y se disculpaba: "lo dije porque estaba ahí por tu culpa porque si no hubieras montado lo de las sábanas no estaría allí, porque pusiste la casa en contra mía con Xavi y cuando uno está caliente dice cualquier cosa". Así se convertía en su único objetivo: "Es una rata de cloaca, se merece estar aquí unos días como las ratas y las cucarachas", aseguraba.

Eso sí, el enfrentamiento terminaba con un alegato de Mónica: "Todas las barbaridades que he escuchado y que has intentado tramar que no te ha salido ninguna bien, desconozco cuál es tu problema conmigo pero me importas un pito. Lo que quiero es disfrutar del concurso, el problema es que no lo pude hacer dentro porque estuve a la defensiva desde el minuto uno. Hemos avanzado en esta sociedad muchísimo para que se permita lo que estás haciendo". Por su parte, Israel aseguraba que "la energía que me transmite es de una persona que necesita mucho cariño, mucho amor y que lo ha pasado muy mal en la vida. Te digo de corazón que no te deseo nada malo", incluso esperaba que hubiera una repesca para volver a verla.