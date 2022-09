Pipi Estrada ha sido el primer expulsado de Pesadilla en el paraíso y, como tal, el primero en llegar al plató del debate para ser entrevistado por Carlos Sobera. Con muchas ganas de hablar, el periodista llegaba a Madrid dispuesto a contestar cómo ha enfrentado las escasas semanas de convivencia con sus compañeros en las que ha tenido enfrentamientos con la mitad de sus compañeros. Primero, su enfrentamiento con Gloria Camila provocaba las críticas de algunos como Patricia Steisy, y sus errores posteriores generaban conflictos con Marco Ferri.

Pero no solo ha hablado sobre la convivencia en la granja escuela, sino que también ha hablado sobre lo que ha ocurrido fuera de Cádiz durante este tiempo. El periodista se ha enfrentado también a las declaraciones que Miriam Sánchez ha hecho contra él y las confesiones de Terelu sobre su relación, durante estos días que el periodista ha estado fuera sobre la historia que vivieron mientras estaban con él.

Telecinco

El primero en recibir un zasca por su parte ha sido Israel con quien confesaba haber tenido muy buenos momentos aunque le calificaba de "liante", "ha visto muchos realitys y él es actor de reality. Él tiene varios discursos en función del compañero"; lo mismo que le despierta Allyson y Marco. Seguidamente el blanco era Gloria Camila, con quien ha tenido más problemas: "Hay personas que se tienen que dar cuenta de una cosa: no se puede ir a un programa a poner la mano para salir de puntillas. Si quieres salir de puntillas tiene que ser honesto porque sino es una estafa a la audiencia".

"No he ido a saco", aseguraba Pipi. "Yo no tengo ninguna animadversión por Gloria Camila, solo quería jugar a un juego que está siendo televisado".

Telecinco

"¿En qué momento le origino a Gloria inestabilidad emocional? Cuando yo le vi hablando de Kiko Jiménez de que él le había generado problemas psicológicos, eso sí es inestabilidad emocional a un chaval que está fuera", aseguraba Pipi lanzando un zasca. "Cuando Gloria Camila pone el grito en el cielo de que estoy hablando de su familia... no es verdad, se está hablando todos los días", se defendía el periodista añadiendo que "en el momento en el que Gloria Camila se victimiza, le salen amigos de cuatro días", algo que le perjudicó en su relación con todos: "Es la primera vez en mi vida que jamás había sentido el vacío de un grupo de gente como ha pasado".

Alejandra Rubio confesaba que, a pesar de sus rivalidades con él, "no me hubiera gustado que haya salido tan pronto, era un concursante super necesario", algo que también señalaban Nagore y Marta Peñate.