Hubo un tiempo en el que Julia Otero seguramente se planteó muchas cosas sobre su vida y su futuro, y ocurrió cuando a principios de 2021 tuvo que retirarse temporalmente para hacer frente a un tratamiento oncológico después de que le diagnosticaran un cáncer de colon. Sin embargo, un año y medio después, y tras pasar por todo lo que ello conlleva, parece que las 'células egoístas', como ella misma las llama, de momento se han ido para no volver. O eso es lo que se desprende de su último post de Instagram, donde -siempre con una sonrisa- ha dado a sus seguidores su último parte médico.

"Pasaron 3 meses, hoy fueron mis pruebas oncológicas trimestrales. Todo va bien", ha anunciado feliz. Pasar por una enfermedad así te pone los pies en la tierra, y por eso no ha dudado en acordarse de todas las personas que siguen en el camino de la curación: "Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún", ha añadido, pero no se olvida de que aún queda camino por recorrer; un camino en el que no sabe lo que pasará, pero se muestra esperanzada: "El tiempo pasa y seguimos aquí, sonriendo y plantando cara a la incertidumbre", ha finiquitado su mensaje. Julia anunció a finales del año pasado que había superado la enfermedad, aunque aún le quedan 4 o 5 años de revisiones para ver que todo va por el camino correcto.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Numerosos rostros conocidos se han alegrado mucho por ella en el muro de comentarios de la publicación, como Raquel Martos, Rosario Mohedano o Mónica Carrillo, y otros le han mostrado su apoyo a través de un sencillo 'like', como Toñi Moreno.

Una de las últimas veces que podíamos verla en público era gracias a su paso por 'El Hormiguero' el pasado mes de enero, tan sólo unas semanas después de su reincorporación al trabajo en 'Julia en la Onda', su programa de radio en Onda Cero, y donde era muy sincera con Pablo Motos: "Hay que tener cuidado con cómo se habla. Cuando te diagnostican cáncer te dicen 'eres fuerte'. No eres fuerte, es que no te queda más remedio que serlo. Hay que ser conscientes de que eso puede volver, hay 4 o 5 años. La salud es provisional, hay que aprender a vivir con esa provisionalidad. Quien mañana tiene un accidente o un infarto no sabe lo que va a pasar. La vida es provisional, lo descubres cuando te dan el diagnóstico. Es un spoiler de lo que es la vida, y es bueno que a veces te recuerden el final".