Makoke vuelve a la televisión y lo hace de nuevo con Emma García. Después de seis años en emisión, el programa de los fines de semana de Emma García 'Viva la vida' llegaba a su fin. Una noticia que nos pilló por sorpresa durante el mes julio y que a la propia Emma no pareció gustarle: "estoy muy sensible", decía la presentadora durante los últimos días de programa.

Gran parte de los colaboradores se despidieron del programa de Emma. "Me has hecho muy buenas entrevistas y ha sido un placer trabajar contigo y contestar a tus preguntas porque eres magnífica", aseguraba emotivamente Kiko Matamoros. Por su parte, Terelu también quiso decirle adiós al programa y le dedicaba unas tiernas palabras a la presentadora vasca: "me ha encantado conocerte".

El programa finalizaba dejando atrás a un gran equipo formado por colaboradores como Makoke, José Antonio Avilés, Carmen Borrego o Alejandra Rubio, quien ya ha encontrado otro nuevo trabajo fuera de la televisión. Pero como dice el refrán, "cuando se cierra una puerta, se abre una ventana", y así ha sido. Telecinco ya ha anunciado su nuevo espacio de las tardes de los domingos: 'Fiesta', un nuevo programa presentado por Emma García.

Y como todo buen programa, se necesitan unos buenos colaboradores que den juego en el debate. Pues ya estamos descubriendo poco a poco quienes formarán parte del nuevo equipo de 'Fiesta'. Y una de las primeras confirmadas ha sido ¡Makoke!, que ha decidido comunicar su regreso a la televisión con un post en Instagram. "Como siempre, de la mano de mi Emma García", expresaba muy emocionada la ex de Kiko Matamoros en redes.

Pero Makoke no ha sido la única en fichar por el nuevo formato de Emma García, también lo ha hecho la periodista y novia de Antonio David, Marta Riesco. Tras cinco años levantándose a las cinco de la mañana para ir a trabajar al programa de Ana Rosa, la reportera se pasa a los fines de semana con este nuevo espacio, en donde comenzará a hablarle a la cámara a partir del 1 de octubre.

