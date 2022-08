Nuria Roca y Juan del Val no están pudiendo descansar ni siquiera en sus ansiadas vacaciones. La pareja ha puesto este pasado fin de semana rumbo a Londres para tratar de desconectar y cargar pilas antes de la nueva temporada de trabajo, pero después de organizarlo todo para poder llegar y no preocuparse por nada, "las cosas no van según lo previsto", ha contado el propio Juan del Val en sus redes sociales, que no podía evitar reírse ante la cadena de desgracias que les ha tocado vivir en la capital inglesa: "Todo mal".

El colaborador de 'El Hormiguero' empezaba contando en un post de Instagram que su mala suerte en este viaje empezaba poco después de aterrizar, cuando el conductor que habían contratado y pagado desde España no se había presentado para recogerles en el aeropuerto... para después encontrarse también con una sorpresita en el hotel, algo que nos ha recordado al también 'accidentado' viaje de la pareja a Nueva York el pasado mes de abril por un tiroteo.

Según su divertido relato, en el que se notaba que ya se reía por no llorar, habían contratado una habitación maravillosa, con una cama enorme y con todas las comodidades habidas y por haber... y como pasa en algunas ocasiones, al final las fotos son mejores que la realidad: "Voy a la habitación... y la habitación es una mierda...", ha revelado entre sus risas y las de Nuria, que se escuchan tras la pantalla al ser quien le estaba grabando. Aún así, tienen las expectativas altas en este viaje, al que se han marchado solos sin hijos: "Ya sólo puede mejorar, porque a peor ya no puede ir", ha bromeado él con esperanza.

A pesar de todos estos inconvenientes, la pareja parece estar pasando unos buenos días de descanso explorando la ciudad, y es que Nuria ya ha compartido varias fotos de sus paseos por Londres, posando ante las típicas cabinas telefónicas rojas y también con los reconocibles taxis negros de la capital inglesa. Sin duda, las ganas de pasarlo bien pueden con este tipo de contratiempos, y ellos están dispuestos a exprimir este romántico viaje de pareja al máximo.

