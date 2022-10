Begoña García Vaquero, mujer de Pedro Trapote, sufre un ictus

Begoña García Vaquero, mujer del empresario Pedro Trapote, ha sufrido un ictus a sus 52 años. Begoña se encontraba en su casa de Madrid cuando notó durante días seguidos que no podía hablar con normalidad. No es la única que se dio cuenta de qué algo le estaba pasando, y es que Sergio, el hijo del empresario, que es médico, también se percataba de que algo no iba bien, por lo que no dudó en que la mejor opción era acercarla hasta el hospital para que la pudieran atender a tiempo.

Todo esto parece haber quedado en un susto, ya que Begoña García Vaquero se encuentra en planta después de haber pasado unos días en la UCI donde ha estado vigilada. Su marido ha estado pendiente de ella en todo momento, y él también ha pasado un muy mal momento. El empresario de discotecas tan conocidas como Joy Eslava o Teatro Barceló pensaba que su mujer estaba sufriendo un corte de digestión, pero por desgracia no se trataba de eso. "La tensión arterial le subió a treinta y tantos… una barbaridad. Seguimos el protocolo. A las tres de la mañana llamamos a una ambulancia, al Samur… y se quedó ingresada en el Hospital de La Princesa, en Diego de León", contaba el empresario a la revista ¡Hola!

Gtres

Las primeras 48 horas son muy importantes, ya que puede haber una recaída. Parece que Begoña ha pasado esas primeras horas estupendamente y los avances sería muy positivos: "Ayer comenzó a andar un poco y ya se encuentra bien", comentaba su marido,