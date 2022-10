No están siendo unos momentos fáciles para Alejandro Nieto. El ganador de 'Supervivientes 2022' estaba disfrutando de una época maravillosa tanto personal como profesionalmente. Hace pocas semanas él y su chica, Tania Medina, anunciaban su compromiso y la felicidad en ellos era plena. Ahora todo esto se ha visto un poco empañado porque el joven ha sufrido una pérdida muy importante, alguien del que se acordará mucho cuando pase por el altar. Su abuelo, uno de los pilares de su vida, fallecía a los 97 años y el modelo viajaba hasta Cádiz para darle su último adiós rodeado de sus familiares y amigos.



"De vuelta a casa con la noticia de que mi abuelo, después de estar un tiempo bastante mal y apagándose, finalmente ha fallecido con 97 años. Me vienen millones de recuerdos de niño. DEP viejito", decía el influencer medía sus redes sociales. "Tu nieto Ale (el más malo que la gangrena como tú me decías de chico) tendría muy buenos recuerdos de todas las historias que me contabas y toda la historia que llevabas, nacido en 1926 imagínate… Fuiste un buen hombre. Haya donde estés, te recordaré con una sonrisa. Te quiero picha mía", continuaba recordando el superviviente.

Instagram

Tania Medina no ha querido soltarle la mano a su chico en este duro momento y ella también viajaba hasta Cádiz para apoyarle a él y al resto de su familia. "Ya estoy con mi niño. Todo mi apoyo para la que es mi familia también. Los quiero", escribía la modelo en su Instagram.