Ana María Aldón continúa contestando en el ojo del huracán. En medio de la aparición de la polémica Patricia Donoso, la diseñadora ha contestado a sus declaraciones confesando que sí le suena haber oído el nombre de la joven aunque no su cara, considerando que la situación comenzaba a ser "surrealista". Y es que su llegada coincide con el momento en el que el ex torero se declaraba públicamente a la diseñadora en televisión, mientras que ella negaba que él estuviera enamorado de ella. En este contexto, la llegada de Patricia ha puesto nervioso a Ortega Cano, quien entraba en directo en 'Sálvame' para desmentirla a la vez que Gloria Camila corría a quitarle el teléfono en un ataque de nervios. Una reacción que Ana María no ha dudado en comentar.

Tan solo hace una semana que Gloria Camila está en Madrid después de ser expulsada del reality en el que participaba, 'Pesadilla en el paraíso'. Una participación tras la cual se enfrentaba a la actualidad con un vídeo resumen de las polémicas que había en torno a su familia que la dejaban rota. "¿Has tenido oportunidad de coincidir con Gloria?", le preguntaba Emma García a Ana María Aldón en 'Fiesta'. "No", respondía sutilmente la diseñadora con una medio sonrisa en los labios para aligerar la respuesta. "No hemos coincidido: yo he estado en casa, donde siempre"

Seguidamente, la todavía esposa de José Ortega Cano confesaba que entendía el ataque de nervios que la hija del ex torero había sufrido: "viene de estar aislada y salir fuera encontrarte con toda la papeleta que tiene más esto... no está fuerte. Tiene una flaqueza mental y debería cuidarse en ese aspecto hasta que esté puesta en estos temas". Una respuesta en la línea de lo que la propia Gloria decía en su despedida del reality: "no estoy bien, he venido a despejarme de lo que hay fuera".