Ana María Aldón, muy preocupada por la salud mental de Gloria Camila

Ana María Aldón ha pronunciado, por fin, las palabras que tantos meses llevaban rondando su cabeza y ha confirmado su divorcio de José Ortega Cano. La colaboradora de televisión explicaba que ya habían comenzado con los trámites de separación. A pesar de que empiezan a materializar el fin de su matrimonio, aún queda mucho amor entre los dos y es algo que, los dos reconocen, que no pueden seguir dilatando en el tiempo. En esta década de relación la diseñadora forjó una gran amistad con la hija del torero a la que conoció cuando ella aún tenía 16 años.

Juntas vivieron la entrada en prisión de José Ortega Cano y han pasado otros muchos otros baches unidas. Sin embargo ahora, la relación de Ana María Aldón y Gloria Camila está rota. Una situación que duele mucho a la colaboradora de 'Fiesta' y así lo ha manifestado públicamente. Este mismo viernes la hija de Rocío Jurado emitía un comunicado en redes sociales. En él se abría completamente a sus seguidores para comunicarles que se encuentra totalmente desbordada tras los últimos acontecimientos y que se retira de manera temporal del foco mediático.

Una situación con la que se siente muy identificada Ana María, que sigue atravesando una grave crisis de salud mental. Sin embargo, aunque esto es algo que les une, la todavía mujer de José Ortega Cano ha reconocido que no mantiene ningún tipo de relación con la hija de su marido y que por tanto no se ha puesto en contacto con el ella para preguntarle por su estado de salud mental.



"No la he llamado igual que nadie que nadie me llamó a mí cuando yo estuve tan mal. Le he preguntado a mi marido por ella pero no la he llamado, sencillamente porque no nos hablamos, no hay relación entre nosotras".

"Yo no sé cómo de mal está ella, no sé si también ha tenido idea de hacer ciertas cosas como a mí me ocurrió, no sé cómo de mal está ella". Con estas palabras, la diseñadora se refiere al momento en el que se le pasó por la cabeza la idea de acabar con todo y "dar un volantazo".