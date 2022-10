Shakira no está atravesando su mejor momento. A pesar del gran éxito profesional que cosecha con cada canción que lanza al mercado, la complicada situación que vive con Gerard Piqué, con quien aún no ha alcanzado un acuerdo por la custodia de sus hijos tras el divorcio, y la salud de su padre están convirtiéndose en su gran quebradero de cabeza. Aunque no se han detallado las causas de este tercer ingreso de William Mebarak Chadid

Hace unos meses el progenitor de la intérprete, de 91 años, sufría una aparatosa caída por la que tuvo que ser operado de urgencia debido a unos coágulos de sangre que se le generaron. Así ha sido ingresado en dos ocasiones y todo parece indicar que este sábado también ha acudido al hospital por una complicación en esta caída, a pesar de que, tal y como compartía Shakira, su recuperación estaba muy adelantada. “Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo vas a hacer. Te amamos”, escribía la cantante sobre su padre.

Instagram

"El equipo de comunicación de Shakira confirma que el padre de la cantante, William Mebarak Chadid, se encuentra hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución", ha difundido Shakira en un comunicado que ha compartido a medios de comunicación.

Ahora, Shakira, que también tiene malas noticias judiciales, debe enfocarse en su familia aunque la vida profesional le esté dando alegrías. Y es que la cantante colombiana está batiendo todos los récords desde que el pasado jueves estrenara un nuevo tema junto a Ozuna: Monotonía. Una canción que narra una ruptura traumática que todo el mundo ha enlazado con su vida junto a Gerard Piqué: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah), yo sabía que esto pasaría", destaca en el estribillo. Durante la letra acusa a su ex de narcisismo señalando que ella daba mucho más por la relación que él: "Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no daba' ni la mitad, pero sí sé que di más que tú". Un claro dardo que podría no sentar bien al defensa catalán.