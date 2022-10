Laura Escanes ha reaparecido en un evento de la revista Forbes tras anunciar su separación con Risto Mejide. Y lo ha hecho radiante y vestida con un diseño rojo que le sentaba de maravilla. Fue el 25 de septiembre de 2022 cuando la influencer y el presentador comunicaron en su redes sociales que iban a tomar caminos diferentes después de haber compartido 7 años juntos y tener una hija en común, Roma. Dale al play para ver su reaparición pública.

La pareja se veía muy enamorada, de hecho, la noticia llegaba posteriormente a unas declaraciones muy íntimas que dio Escanes sobre su relación con Risto en un programa de televisión. Pero como nada es lo que parece, la ruptura hizo saltar todas las alarmas y todos nos preguntábamos qué había pasado entre la pareja para que ambos pusieran punto y final en su relación.

Se empezó a rumorear sobre una posible relación de Laura Escanes con el youtuber Mister Jagger (29). Los dos se habrían conocido durante 'La velada del año 2' de este febrero, un evento organizado por el streamer Ibai Llanos en donde el youtuber salió victorioso al boxear contra el ex triunfito David Bustamante en el ring.

La influencer quiso aclarar estas especulaciones sobre su separación: "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", aseguraba al diario 'La Razón'. En este sentido, Laura Escanes se ha refugiado en el trabajo, y con toda la polémica en pleno auge, asistió este miércoles 5 de octubre al evento organizado por la revista Forbes, unos galardones creados para premiar a diferentes creadores de contenido, entre los que se encontraba la propia influencer.

La catalana posaba en el photocall con un precioso vestido largo rojo satinado, unas finas sandalias de tacón negras y plateadas y con un maquillaje natural patrocinado por Dior. También fue un momento donde Laura dijo alguna que otra palabra sobre su ruptura: "Lo estoy pasando mal, pero nadie se muere de amor y tenemos que seguir adelante", confesaba. Además, aclaró cómo se encuentra su relación con el presentador: "Somos una familia, y eso no se va a romper nunca jamás", explicaba.

Por su parte, Risto también ha querido hablar de su nueva ilusión a través de su cuenta de Instagram: "Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día", escribía en tono irónico mientras mostraba un montón de libros de Johan Sebastian Bach.