This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Risto Mejide ha reaccionado a la nueva relación de su ex pareja con Álvaro de Luna. El pasado 25 de septiembre la influencer y su marido, Risto Mejide, anunciaban su separación tras siete años de amor y una hija en común. Ambos comentaron en sus redes sociales que, aunque hayan decidido ir por caminos separados, el amor y el cariño entre ellos nunca va a desaparecer. ¿Seguirá pensando lo mismo el presentador tras descubrir que Laura Escanes tiene un nuevo amor? La influencer estaría saliendo con el cantante y se han dejado ver disfrutando de una escapada a Tenerife junto a un grupo de amigos. La nueva pareja ha sido fotografiada por la revista 'Lecturas' dándose un apasionado beso y, aunque los protagonistas de la historia no han querido pronunciarse, sí que en mayor o menos medida lo ha hecho el presentador.Parece ser que Risto Mejide ha tomado una drástica decisión tras ver que su ex pareja ha rehecho su vida. El presentador de ‘Todo es mentira’ ha decidido eliminar a su exmujer de su cuenta de Instagram, imaginamos que para estar menos actualizado sobre la vida personal de la influencer.El catalán también ha puesto unasen su último post de Instagram en dónde se le ve protagonizar un momento muy emotivo en 'Got Talent': "Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Ycomo el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión. Anoche Johann Sebastian Bach sonó en el prime time de una cadena generalista. Y yo estuve ahí para enviar ese mensaje. Gracias por todos vuestros comentarios. Sois increíbles. PD: lo de que Anna Magdalena compuso la BWV 846 es parte de una ficción, pero eso ya os lo contaré otro día", escribía el presentador.