Danna entró en Pesadilla en el paraíso hace apenas unas semanas y ya ha protagonizado varias broncas y una tensión sexual no resuelta con Manu. La granjera, que empezó enfrentándose a Manu por lo que pudiera malinterpretarse fuera por su novio, se ha dejado llevar durante los últimos días compartiendo algunos momentos de complicidad con el ex de La isla de las tentaciones. Una complicidad que ha podido generar problemas finalmente en su relación por lo que la joven ha tenido una conexión sorpresa con su pareja, Xavi, para poder aclarar la situación.

"Va a acabar como yo pero espero que no porque se pasa muy mal", le decía Pablo Pisa en relación con los celos que ha tenido por Dani G. Dentro, Patricia Steisy, amiga de Manu, ha confesado a Danna que es difícil alejarse de él, algo a lo que ella misma ha querido poner fin: "he visto que me tengo que alejar de él, aunque no quiero, me siento atraída en el sentido de que me apetece estar cerca de él".

Telecinco

Sin embargo, Manu ha asegurado que Danna es la que va por la noche a dormir en su misma cama, criticando que la joven se alejara por el día. Pero este no ha sido el único frente, y es que Daniela les ha acusado de fingir la relación, lo mismo que opinaba Nagore en el exterior acusándolos de repetir la historia de Steisy y Pablo, algo que tanto Danna como Xavi negaban. "Yo no me acerco por interés, ojalá me acercara por interés. Yo lo hago sabiendo que fuera me puede estar perjudicando, no, sabiendo que me está perjudicando. Si fuera un poco lista, lo que haría sería alejarme", aseguraba Danna a Daniela.

Desde fuera, Xavi confesaba que no la gustaba ver a su novia en la cama jugando con Manu y riéndose: "No me gusta nada lo que estoy viendo, es verdad que confío pero no me gusta que estén en la cama juntos vestida o no". Aunque ella confesaba que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho con Manu porque "he seguido lo que siento".

Telecinco

Tras ello, llegaba la conexión en directo y mientras Danna se derrumbaba pedía a su novio que confiara en ella: "lo que no puede ser es que le des coba a Manuel porque te está utilizando", le llegaba a asegurar Xavi, a lo que Danna contestaba que "ha llegado un momento en el que me he llegado a confundir", añadiendo que "te valoro muchísimo, y si no fuera por ti y porque sé lo que voy a tener contigo fuera se me hubiera ido la olla".

Así, Danna anunciaba que "vas a ver cosas que te van a molestar, he dormido con él dos noches, he hablado hoy con él pero no va a pasar más". "Yo entiendo que te lleves bien con él pero no le des alas (...) Creo que hay más personas en la granja para juntarse, hablar y tener conversaciones interesantes. Controla la locura, que tienes cabeza", respondía Xavi, quien aseguraba verla convencida de su relación.