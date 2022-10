Pablo Pisa ha roto su relación con Patricia Steisy al ver las nuevas imágenes de su novia con su compañero de concurso Dani G dentro de la granja de 'Pesadilla en el paraíso'. Todo comenzaba cuando en plató se emitían los vídeos de los dos participantes en una actitud bastante incómoda para el arquitecto, que acto seguido ha optado por abandonar las instalaciones de Mediaset: "Que no aguanto este circo, me voy a mi casa", aseguraba mientras se quitaba el micrófono.

Telecinco

Pablo Pisa y Patricia Steisy tenían una relación de varios años, pero la estancia de ella en la granja de Cádiz y ciertos comportamientos han podido con esta pareja. La ex viceversa entró hace ocho semanas al concurso, y desde entonces mantiene una buena relación con Dani G, ex participante de 'La isla de las tentaciones'. Pero lo que parecía una bonita amistad, se convirtió en tensión sexual no resuelta: abrazos, dormir juntos y hasta algún que otro pico.

Semanas atrás, el arquitecto se desplazaba hasta Cádiz para ver a la que por entonces era su novia, hablar con ella y marcar ciertos límites en su relación. Con esta conversación, Patricia Steisy recapacitó, de hecho, tuvo una "boda de la amistad" con su compañero de reality show, pero en poco tiempo la influencer se ha olvidado de las palabras de Pablo Pisa y ha vuelto a las andadas con Dani G.

Si antes del cara a cara veíamos abrazos y picos entre los dos concursantes, ahora Steisy incluso le hacía una petición muy fuerte a Pablo Pisa: permiso para un polvo con Dani G. Y como es obvio, esta petición ha terminado con la paciencia del arquitecto, que abandonaba el plató de 'Pesadilla en el paraíso', dejaba a su novia Steisy y explotaba en sus redes sociales explicando todo lo que está viviendo.

Telecinco

"Me he ido de plató porque no podía más, ya es insostenible. Me está costando mi salud mental, estoy sin dormir", explicaba el arquitecto por sus historias de Instagram. Según ha contado, el arquitecto lleva ocho semanas aguantando estos vídeos en plató queriendo aparentar como que "no le afectaban": "Pero lo de hoy ya pasa todos los límites", relataba y catalogaba este etapa como "la peor esta de su vida". Asimismo, ha recordado que esta situación con Patricia Steisy ya la vivió cuando ella entró en Solo/Sola y conoció a Manuel, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones',

Además, ha relatado el detrás de cámaras de su encuentro con Patricia Steisy en 'Pesadilla en el paraíso'. Pablo Pisa fue a verla con la intención de hacerle una visita familiar, pero cuando llegó la realidad superó a la ficción: sin móvil, sin ver el concurso, con cascos para estar aislado y un inesperado encuentro con Dani G durante su paso por la granja de Cádiz, algo que ha catalogado como "encerrona".

"Creo que no es necesario que yo vaya a la granja para recordarle que tiene pareja, porque parece que está soltera, aún así voy con todo mi cariño a recordarle que estoy fuera y estoy sufriendo. Yo no puedo llamarla cada 24 horas para recordarle que está en pareja y que me están poniendo vídeos de ella haciendo el guarro con Dani" , expresaba y añadía que él tiene "mucha paciencia pero gotita a gotita se acaba". "No voy a hablar de futuro, voy a hablar de presente, yo ahora mismo no estoy con Patricia", concluía en su redes sociales.

Instagram

De vuelta a 'Pesadilla en el paraíso', Lara Álvarez le contaba a Patricia Steisy lo sucedido con su ya ex novio en plató y la concursante, como es lógico, ha brotado en lágrimas. Por su parte, Lara se ha encargado de consolarla en la granja: "Necesito que te tranquilices, sé que es un momento complicado y desde aquí dentro más, tendrás noticias de Pablo", decía la presentadora.

Telecinco