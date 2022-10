El concurso de Pesadilla en el paraíso ha escuchado las críticas de las redes sociales. Con la casa más dividida que nunca, la dirección ha querido cambiar la dinámica del concurso dando un apretón rápido en el ritmo del reality para coger poder introducir al público en la elección de nominados y expulsados, una de las reclamaciones del público desde las primeras semanas.

Un cambio que ya se ha introducido en la última nominación. Entre los tres nominados esta semana, Xavi, Marco e Israel, ha sido el público, y no El Consejo como venía siendo habitual, el que ha decidido quién se libraba de la prueba del serrucho, dejando al italiano fuera del duelo. Ahora, será el público a través de la aplicación de Mi Tele Plus, es decir, gratuitamente, quien elegirá al expulsado de cada semana diciendo adiós al temido serrucho que ha puesto fin a la carrera de Alyson, Xavi Font, Mónica Hoyos, Pipi Estrada y Marina en el concurso.

Telecinco

El público ha acogido con los brazos abiertos esta nueva dinámica pues estaban solicitándolo a través de las redes sociales con cada emisión. Y es que una de las críticas más repetidas en estas últimas semanas ha sido la salida de una de las grandes favoritas del público e incluso de sus compañeros: Alyson Eckmann, quien se postulaba como incluso ganadora para muchos.

Ahora finalmente serán ellos los que tengan la última palabra para decidir quién se queda y quien se va entre los actuales granjeros: Víctor Janeiro, Marco Ferri, Daniela Requena, Juan Alfonso Milán, Patricia Steisy, Dani G, Israel Arroyo, Lucía Dominguín, Gloria Camila y Omar Sánchez, los dos últimos nominados esta semana.

han desaprovechado un gran fichaje como es Alyson para un reality, en todas las pruebas que ha hecho las ha ganado o ha quedado finalista, si la llevan a Supervivientes tendríamos una clarísima ganadora #PesadillaParaíso4 — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) September 29, 2022

Alyson expulsada. Me quedo tieso, pensaba que sería finalista #PesadillaParaiso4 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 29, 2022

Todo el mundo sabe que si este programa hubiera sido uno en condiciones donde vota el púbico y tiene 24 horas, hubiera ganado Alyson porque es la tía mas real y maravillosa que hay en telecinco #PesadillaParaiso4 — Rebu (@RebuuR) September 29, 2022