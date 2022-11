Gustavo González y María Lapiedra comparten su receta de arroz favorita. La pareja abre las puertas de su cocina a través de las redes sociales y muestran cómo cocinar uno de sus platos preferidos. Desde que oficializaron su romance en 2018, el ex colaborador de 'Sálvame' y su mujer no ha parado de compartir momentos juntos y lo último ha sido enseñar una de sus originales recetas ya que este arroz tiene unos ingredientes un tanto peculiares: pescado, marisco y sobrasada.

Gustavo González se confiesa un cocinillas y, tras celebrar su boda con María en este 2022, ha compartido un post en Instagram en el que desvela sus gustos culinarios y a la hora de preparar su platos favoritos. En uno de sus últimospost ha explicado que le gusta hacer "arroces con cosas" y que sigue "variando, cambiando y probando ingredientes", de tal forma que "esquiva" a los "puristas arroceros". Además, ha desvelado que lo importante de un buen arroz es tener un buen fondo/fumet, cuidar el sofrito y conocer "las exigencias" de un buen plato de arroz: "Con poco dinero se consiguen maravillosos y espectaculares resultados", señalaba junto a la imagen de su nueva creación gastronómica.

Para comenzar, Gustavo González ha hecho un fumet a base de morralla, cabezas de gambón y verdura -primero asada y después cocidos con laurel, según ha explicado- una ñora y un pimiento choricero. A continuación, el periodista ha realizado una lista de todos los ingredientes que ha utilizado para hacer ese "arrozaco". En este sentido, ha usado una sepia, 6 Chipirones, 8 gambones, que compró en el supermercado a última hora y le salieron más baratos, media cebolla morada, medio pimiento verde, ajos caramelizados, ñora seca picada, pimentón dulce, tres tomates pera rallados, un poco de brandy, 650 gramos de arroz sendra y dos litros de fumet. Y cuando ya están todos los ingredientes en la paellera, 8 minutos de cocción alta, otros 8 minutos a nivel medio bajo, y tres minutos de reposo: en 19 minutos tienes el fantástico arroz de Gustavo González y María Lapiedra. Si te gustan los arroces más tradicionales, prueba a cocinar un rico arroz a banda o uno con alcachofas.