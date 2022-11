Tal y como Danna anunciaba a su novio, Xavi, en su conexión el pasado domingo, la relación con Manu en Pesadilla en el paraíso se ha estrechado cada vez y dado un giro total de 180º. Esta semana, Danna se ha hecho con el privilegio de capataz y, como tal, ha elegido a Manu para compartir la habitación privilegiada y pasar las noches con él, compartiendo ambos dos noches que han pasado muy cerca haciendo incluso la cucharita.

Una situación que la propia Danna ha querido cortar después de hablar con su chico el pasado domingo: "He hablado con mi novio, y todo bien, que me corte un poco pero ha entendido todo", explicaba la concursante a sus compañeros al llegar a la granja de la conexión. Un discurso que Manu no se creía, llamando cornudo a Xavi por detrás de Danna. "¿Crees que está enamorado totalmente? Yo no entendería ciertas cosas", la apuntaba Iwan. "Está enamorado", confesaba Danna.

Momentos después y en privado, Danna pedía a Manu cortar su acercamiento físico debido a las palabras de Xavi: "Quiero cortar esto porque quiero defender lo que tengo fuera", explicaba Danna, a lo que él pedía ser totalmente sincera. "Si quieres defender lo que tienes fuera, sé totalmente sincera para que el chaval vea lo que has hecho", contestaba el andaluz quien defendía que había habido "tocamientos debajo de la manta", algo que ella negaba. "No pasó nada, ¡qué mentiroso!", contestaba rápidamente Danna generando una discusión a gritos entre los dos siendo la palabra de uno contra la del otro.

Ante la sorpresa de todos los granjeros, la tensión entre ambos duraba un día entero en el que ambos defendían su postura ante sus compañeros hasta que finalmente estallaban nuevamente entre ellos. "Fueron ¿qué?, 15 o 20 segundos el primer día, y el segundo día, culpa mía, volvimos a dormir y volviste a intentarlo", confesaba Danna. "¡Te toqué! ¡A mi no me dejes de mentiroso!", sostenía Manu. Unas declaraciones que hacían que algunas de las granjeras dieran la razón a Manu aunque las formas, aseguraban, le pierden: "no se pueden hacer esos comentarios", apuntaba Bea quien terminaba nominándolo.