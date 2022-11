Tras su retirada del fútbol y conocerse los acuerdos a los que ha llegado con su ex Shakira por sus hijos, Gerard Piqué concedía su primera entrevista a uno de los que se ha vuelto su amigo inseparable, el joven Ibai Llanos. En la entrevista se ha podido ver a un Piqué muy entusiasmado con su nueva vida y piensa que ha aprendido mucho estos años en el club: "He disfrutado muchísimo de mi carrera futbolística, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer", le comentaba al youtube

El deportista reconoce que ha tenido una vida muy privilegiada, tanto es así que no le ha temblado el pulso a la hora de reconocerle a Ibai que ha vivido siempre al límite: "Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: Soy un privilegiado. He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo", explicaba el catalán reconociendo que sabe que hay consecuencias pero está dispuesto a seguir asumiéndolas.

twich

Aunque vaya a recibir muchas críticas por esa actitud, al ex futbolista parece que no le importa mucho. "Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así", continuaba. El catalán aprovechaba la entrevista para animar a los que han estado en la misma posición que él que disfruten de la juventud como él lo ha hecho. Un discurso que ha tenido sus más y sus menos por las redes sociales. "Necesitamos ir a comer y cenar fuera, a tener vida social, salir de fiesta… Todo tiene un balance en la vida. Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí, pero es que si no sales de fiesta qué me pongo ¿a salir de fiesta ahora? Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años… hay algo oscuro".