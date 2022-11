Tan solo hace unas semanas que Alexia Rivas confesaba que tenía una nueva ilusión. La joven periodista confesaba que estaba empezando a conocer a Román Mosterio, quien fuera novio de Lara Álvarez. Gallego, empresario de hostelería y cantante y que se define como "soñador" con el que Alexia Rivas había empezado una incipiente relación aunque, en palabras de la propia periodista: "Una cosa es conocer gente y otra que te casen a los dos días. No voy a dar cosas de más ni afianzar cosas de más, me gusta ir a mi ritmo, que yo esté quedando o conociendo a una persona no significa que ya sea novia de esa persona porque considero que en 3 ó 4 semanas no puedes estar enamorado ni puedes poner nombre a una relación".

Telecinco

Ahora la propia periodista ha confesado que la relación con este chico finalmente no ha cuajado: "Hemos estado quedando más o menos un mes pero había cosas que no me cuadraban". "No debió gustarle la canción que le pusisteis en el vídeo porque después de eso, no volví a saber de él", apuntaba Alexia Rivas quien bromeaba asegurando que se le dio "una buena promoción". "Le gustaba más la revista que ella", opinaba su compañera Alba Carrillo.

Y es que al parecer, la colaboradora del 'Fresh', parece que ya tiene un sustituto para Mosterio puesto que se le ha visto muy bien acompañada por las calles de Madrid por un atractivo joven: "A mi me gusta mucho salir con amigos y conocer gente nueva". Aunque Alexia Rivas, que ha posado con el amor de su vida, no confirma que entre ella y este chico haya algo, lo cierto es que a la colaboradora se le pone una sonrisa muy pícara cuando habla de él: "Es un chico encantador, apañadísimo y majísimo, y me vais a seguir viendo con gente porque yo me lo paso muy bien y no voy a dejar de salir a divertirme".