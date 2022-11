Joaquín Sánchez sigue en su periplo de encontrar algo que le apasione en su programa, 'El Novato', para cuando definitivamente deje el fútbol. Ya ha sido cocinero, astronauta, cantante, actor y presentador de televisión de la mano de muchos famosos de nuestro país, y ahora le ha tocado el turno de probar a ser periodista, para lo que ha contado con los consejos de una grande del medio: Mercedes Milá. A pesar de vivir momentos melancólicos, como en el que la presentadora recordó al gran amor de su vida ya fallecido -José Sámano- Sin embargo, la 'guasa' de él y la 'sinvergonzonería' de la que siempre ha hecho gala ella, colisionaron y el sevillano acabó con los pantalones por los tobillos.

¿Y por qué? Mercedes quiso enseñarle cómo salir de momentos complicados en las entrevistas: recordó el famoso 'yo he venido aquí a hablar de mi libro' de Paco Umbral y también la entrevista en la que Jesulín de Ubrique se bajó los pantalones para mostrarle las cicatrices de sus cornadas a una invitada que cuestionó su toreo. "Es que es como si tú ahora te levantas y te bajas los pantalones. ¿Qué hago yo?", preguntaba él. "Podemos experimentarlo", afirmó Mercedes de lo más picarona.

Atresmedia

La entrevista ya había empezado con muchos nervios por parte de Joaquín, porque sabía que era un privilegio tenerla delante, y con el cachondeo de ella exaltando lo guapo que es él. "Me vas a poner más nervioso de lo que ya venía", se sinceraba. Sin embargo, su buen rollo hacía 'click' casi de forma instantánea, por eso cuando ella le propuso que se quitara los pantalones para explicarle cómo salir de esa situación en una entrevista, el futbolista casi ni se lo pensó: ¡se quedó en calzoncillos!

Atresmedia

Atresmedia

Ni corta ni perezosa, tras llevarse las manos a la cabeza, Mercedes no se cortó un pelo empezó a tocar: "Oye, que yo no tengo cornadas pero tengo unas piernas bonitas", dijo él. "No, si te estoy mirando continuamente las piernas porque a mi me gustan las piernas de músculo fino", aseveraba ella, que por cómo sobaba dejaba claro que estaba encantada. ¡Otro momentazo de la televisión que quedará para el recuerdo gracias a Mercedes Milá!