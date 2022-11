Alexia Rivas revela cómo conquistaría a William Levy. La colaboradora de 'Ya es mediodía' y la estrella de la telenovela 'Café con aroma de mujer', que tras su éxito en Netflix ahora emite Telecinco, coincidieron en la entrega de premios 'GQ Hombres del Año 2022' celebrada en Madrid. Allí, la periodista, que acudió a los galardones para cubrir el evento para el 'Fresh', se mostró emocionada por compartir espacio con el actor cubano que ya ha 'conquistado' a otras famosas nacionales como Amor Romeira que compartió una foto con él en sus redes; Mercedes Milá que llevó a entrevistarle y Belén Esteban que confesó "querer ser su 'Gaviota", personaje del que se enamora en la serie.

En el vídeo de la parte superior, Alexia Rivas desvela cómo conquistaría a William Levy y revela que se estuvieron mensajeando y que, durante su encuentro en los premios, el actor cubano se lo recordó. "Me ha dicho "¿Te acuerdas de este mensaje? No me respondiste a este mensaje" pero sí que le respondí pero es verdad que justo a eso no". ¡Dale al play y descubre las palabras de la reportera sobre el cubano!

Alexia Rivas ha explicado qué le ha parecido William Levy en las distancias cortas: "Le he visto un poco tímido a mí me gustan más lanzados" aunque, entre risas, se ha mostrado dispuesta a intentar seguir hablando con el actor cubano. ¿Se tomaría un café con el protagonista de 'Café con aroma de mujer'? La colaboradora de 'Ya es mediodía' contesta en el vídeo de la parte superior. Alexia Rivas no es la única famosa que ha caído rendida a los encantos del actor cubano. Mercedes Milá fue la primera en gritar a los cuatro vientos su admiración por él y, tras conseguir una felicitación de cumpleaños, consiguió hacerle una entrevista.