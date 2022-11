Laura Escanes está viviendo una nueva vida. La influencer ha estado en el foco mediático debido a su inesperada ruptura con Risto Mejide, en donde ambos aclararon que el amor no se había acabado pero decidía llevar caminos separados. Semanas más tarde se pudo conocer que Laura Escanes está empezando una relación con el cantante Álvaro de Luna. La influencer y el artista sevillano disfrutaron de una escapada a Tenerife junto a un grupo de amigos y allí compartieron apasionados besos durante una comida. Parece que ambos quieren mantener esta relación entre ellos y sus conocidos y, de momento, no se han visto nuevos movimientos. Sí que Laura Escanes ha querido aclarar por sus redes sociales cómo está pasando esta nueva etapa.

La joven, mediante una ronda de preguntas por su Instagram, le ha contestado a sus seguidores con quién comparte piso. Las últimas informaciones apuntan a que la influencer se hizo con una casa valorada en un millón de euros en una de las zonas más exclusivas de Madrid. La vivienda tendría entre 3 y 4 dormitorios, varios cuartos de baño y terrazas con vistas a la ciudad. Además, también podría disfrutar de un gimnasio, una piscina de sal, pista de pádel, sauna, sala de cine, varias plazas de garaje y una gastroteca.

Instagram

Sus seguidores, después de salir a la luz su relación con Álvaro de Luna, no han podido evitar preguntarle a la joven sí comparte ya piso con el sevillano. "¿Dónde estás viviendo ahora?, ¿En Madrid pero con algún familiar o en un hotel? y la catalana respondía claro y contundente: "En un piso de alquiler hasta que terminen las obras del mío. Solo con Roma cuando está conmigo. PD: no, no comparto piso con ningún novio".