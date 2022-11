Belén Esteban no es de esas personas que se calle lo que piensa, y en el último programa de 'Sálvame' lo dejó bien claro cuando tuvo que dar su opinión sobre Omar Sánchez, su paso por 'Pesadilla en el paraíso' y el nuevo look con el que ha sorprendido a todos... que se parece sospechosamente al mismo que lució Yulen Pereira al salir de 'Supervivientes 2022'. Omar ha querido dar un cambio a su look pasándose al rubio platino... que no ha gustado a todos, y tampoco a Belén, que desde su asiento en 'Sálvame' ha sido muy crítica con eso y con su paso por el concurso.

"No he visto cosa más ridícula en mi vida", se atrevió a decir la colaboradora después de que el programa hiciera un repaso sobre el parecido que está mostrando Omar con Yulen en sus redes sociales con la ropa, y ahora la guinda del pastel ha sido también el pelo. "Como la canción, tu historia está mal 'contá'", dijo la Esteban, que no ha visto muy acertado que Yulen se haya abierto tanto a contar intimidades de su relación y su ruptura con Anabel en el programa: "Me encanta que Omar se haya enamorado de Marina. A ella no la conozco pero me parece una chica maja, pero hay una separación, Anabel hace su vida con Yulen, que nadie daba un duro y a día de hoy siguen juntos, y hay cosas que veo que son como para competir, como 'lo hago para jorobarte'", ha opinado Belén. "No me creo esa relación", ha añadido tajante.

Omar no se ha perdido las palabras de Belén en 'Sálvame', y aunque no ha entrado en directo para defenderse, sí ha hecho llegar su opinión a través de los colaboradores del programa: "Ay, madre mía. En fin, las tonterías...", les ha escrito con intención de quitarle hierro al asunto.

Omar no ha ocultado que durante mucho tiempo intentó reconquistar a Anabel antes y después de anunciarse la ruptura, pero la perdió para siempre cuando ella se marchó a Honduras y se enamoró allí de Yulen Pereira. Desde entonces, todo parece una competición de Omar con Yulen para parecerse a él y tratar de superarle en todo. Aún así, parece que Omar poco a poco está eliminando esa 'fijación' para centrarse en su nueva vida, en la que ahora está Marina Ruiz: "Estamos hablando todos los días de lo que vamos a hacer, viviendo el día a día y disfrutando de la vida que es lo más importante. He conocido a una persona maravillosa... Soy muy feliz y parte de esta felicidad que tengo hay que agradecérselo a ella", afirmó sobre su nueva novia en el plató de 'Pesadilla en el paraíso'.

Por otro lado, y a pesar de que con Anabel quiere tener una buena relación cordial por todo el cariño que se han tenido, Belén Esteban no pudo evitar reprocharle el haber hablado de ella en el reality, aunque él ya reconoció su error: "Ha sido un error hablar de ella dentro. Es mi pasado, es la persona con la que me he casado y he tenido 4 años felices y ya está... Todo se acabó por cosas que se fueron sumando hasta que terminó la relación. Le tengo cariño y respeto, y siempre se lo tendré. Ella tiene su vida y yo la mía", dijo.