Después de un mes y medio sin ninguna conexión, Omar y Marina han protagonizado el esperado reencuentro de Pesadilla en el paraíso. Y es que el canario se encontraba cada vez con menos ánimo y menos ganas de continuar en el concurso puesto que su única preocupación era su chica: "No dudo de ella pero no sé si seguirá teniendo los mismos sentimientos... Yo me estoy enamorando y no tengo ninguna vergüenza en admitirlo", aseguraba a Isra. "A veces dudaba porque después de tanto tiempo, de 24 horas juntos... al final se te pasa por la cabeza si me estará esperando o si no...", añadía Omar.

Una gran duda que finalmente se ha resuelto al volverse a ver y es que Marina no ha podido evitar darle un abrazo enorme mientras los dos se deshacían en lágrimas sin poder articular ni una sola palabra ninguno de los dos. "Qué ilusión", aseguraba Lara Álvarez, testigo de este reencuentro.



Telecinco

"Lo necesitaba", aseguraba Marina, quien le ha hecho dulces declaraciones de amor a su chico, y es que ella misma también confesaba que echaba de menos poder tocar a su chico después de un mes y medio de distancia. "Ha sido mucho tiempo, tenía miedos también de lo que podrías sentir o no", apuntaba la cordobesa, recordando lo cariñosos que eran cuando estaban en la granja.

Pero lejos de apagarse la llama, se ha avivado más y es que parece que Omar va totalmente en serio: "Me voy a ir a vivir a Madrid hasta verano porque ella va a trabajar mucho en Madrid, y el negocio va solo ya. Esto yo no lo he hecho por nadie", confesaba a sus compañeros, algo de lo que Marina se enteraba en directo con gran sorpresa. "Nunca me había movido por amor y como he sentido tanto por ella voy a dar el paso, si ella quiere también, y me trasladaré a la zona que ella quiera", añadía ante una ilusionada Marina.



Ahora tendrán tiempo para discutir donde y cuándo se mudarán puesto que Marina se quedará durante un día entero en la granja de Cádiz para poder estar con sus ex compañeros y, sobre todo, con Omar.