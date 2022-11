Después de tres meses pasando hambre y sufriendo cada día, los concursantes de Pesadilla en el paraíso están totalmente enfrentados habiéndose alineado en dos bandos: la pareja conformada por Bea y Dani y el resto de la granja. Hasta ahora, Danna, también estaba aliada con la pareja, lo que le ha hecho ganarse grandes broncas como la generada por el robo de cuatro patatas en la granja.

Ahora esta alianza ha terminado y es que Danna ha sido la última elegida como expulsada por la audiencia, algo que ella misma había pedido indirectamente: "Soy de las que piensan que todo pasa por algo. Si me quedo, me quedaré fuerte y luchando hasta el final pero fuera también me espera algo muy bonito y feliz", decía refiriéndose a su novio, Xavi, de quien había recibido una visita esta misma semana. Tras descubrir la elección del público, Danna quiso dar un mensaje especial para tres de sus amigos en la granja.

Telecinco

En primer lugar se dirigió a Daniela a quien la alabó por su intención última al estar en el reality: "Me dijiste que 'si un solo niño o niña se siente animado a ser quien es, sin ningún tipo de problema al verte, serías feliz' y eso me encantó. Eres genial". Y es que Daniela Requena ha hablado sin problemas sobre su cambio de sexo a lo largo de todo el concurso, dando detalles de sus operaciones con toda naturalidad.

Seguidamente, dedicó unas cariñosas palabras a Iwan con quien ha tenido varios enfrentamientos a pesar de lo cual confesaba que seguro que tendrían una buena relación fuera puesto que ha descubierto que son "muy iguales" y que podrían quedar a tomarse algo en cualquier momento.

Telecinco

Finalmente, Danna se dirigía a Bea, quien con los ojos vidriosos veía irse a su amiga. Así recordaba un momento en los primeros días de convivencia con ella: "Te abracé y me di cuenta de que compartimos una herida en común y por eso eres como eres. Vas a convertirte en una persona increíble cuando sanes lo que tienes que sanar". Toda una declaración de amistad que terminaba con un emotivo abrazo y pidiendo a sus compañeros. "Me da pena que nadie más que Dani haya podido ver más allá de ti".