La periodista Sara Carbonero era operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra este pasado lunes 21 de noviembre. La ex de Iker Casillas pasaba un fin de semana muy agradable con su familia pero el inicio de semana se le complicaba a la locutora. Su hermana Irene se ha hecho cargo de sus hijos mientras se encuentra ingresada y su madre y su gran amiga, Isabel Jiménez, la acompañan en todo momento.

A pesar de estar en un momento muy complicado y desconocemos cómo de grave ha sido su problema de salud, la periodista ha reaparecido a través de sus redes sociales. Para Sara "sería imposible vivir sin música" y así lo demuestra compartiendo canciones y letras de sus grupo favoritos en su Instagram. En esta ocasión, ha sido un pantallazo de la canción 'Poquito' de la cantante canaria. "Yo me conformo con poquito que tanto no necesito", reza el estribillo de esta canción. No solo ha querido dar señales la propia periodista. Su amiga Isabel Jiménez daba algún que otro detalle de cómo se encuentra Carbonero.

La presentadora de los informativos de 'Telecinco' acudía a su puesto de trabajo como todos los días, pero está en continuo contacto con su amiga y la familia de esta. "No te preocupes que está muy bien. Estate tranquila", le decía Isabel a Marta López, que ha transmitido las palabras de la periodista. Marta López e Isabel Jiménez coincidían en maquillaje y la colaboradora no dudaba en preguntarle por su amiga. Según López, todo parece ir correctamente porque Isabel "tenía buena cara".