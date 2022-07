El 'Sálvame Mediafest' ha dado carpetazo con una gran noche en la que Carmen Alcayde se proclamaba como ganadora. Este festival cerraba por todo lo alto ofreciendo grandes actuaciones apadrinadas por los propios colaboradores de 'Sálvame'. Nada más terminar la mágica noche, algunos de esos colaboradores se quedaban a dormir en la inmediaciones de 'Mediaset' como en cualquier festival y este 14 de julio no podían con sus cuerpos. Tanto es así que Laura Fa tenía que salir del plató como consecuencia de la tormentosa noche que han pasado.

Nada más empezar el programa, podíamos ver a los colaboradores "tirados" por las esquinas, ya que no han dormido nada. "Quizás tiene que venir un médico", anunciaba María Patiño cuando veía que su compañera salía del plató con mala cara. "Solo necesito que me dé un poco el aire", confesaba Laura Fa. "Estás amarilla", le decía la presentadora acompañándola a la parte de dirección.

Telecinco

Todos los compañeros se han preocupado por la colaboradora, aunque al principio intentaban hacerle alguna que otra broma. Laura, bastante agobiada, cogía una cocacola y parte del equipo le ponía frío en la nuca. Luego sus compañeros la animaban a tumbarse, pero era tanto el jaleo que estaban formando que la catalana se ponía seria pidiéndoles que "la dejasen": "Me estáis agobiando mucho. Estoy mareada de verdad", comentaba.

Telecinco

Finalmente, tras verle los médicos, Laura Fa volvía a sentarse en plató bastante mejor. Tras la noche de ayer, es normal que los colaboradores estén destrozados. La organización acondicionaba las instalaciones de los estudios centrales de 'Mediaset' para que sus figuras más polémicas conviviesen como auténticos festivaleros. Miguel Frigenti, Víctor Sandoval, Marta López. Alonso Caparrós, Laura Fa, Antonio Montero, Pipi Estrada, Rafa Mora, Carmen Borrego, entre otros, eran los elegidos para pasar una noche toledana.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io