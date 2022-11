Este martes 29 de noviembre el ex futbolista Jota Peleteiro confirmaba por sus redes sociales la separación con Jessica Bueno. La pareja ha puesto fin a su matrimonio tras muchos años de relación y parece que no era todo tan idílico como querían hacerlo ver. Tras ver el comunicado de su ex marido, la modeoa subía un storie con una frase algo confusa: "la verdad solo tiene un camino...". Minutos más tarde, Jessica volvía a publicar otro storie en dónde también confirmaba la separación: "Todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable". Un día después de enterarnos de esta noticia, Jota Peleteiro volvía a dar otro paso bastante alarmante.

Aunque aún parece que sigue a la modelo en sus redes sociales, Peleterio sí que ha querido eliminar todo rastro de su ex en su Instagram. La historia de amor de Jessica Bueno y Jota Peleteiro se hizo pública en el año 2013. En 2015, la pareja se daba el 'sí, quiero' en una boda civil celebrada en la Finca La Concepción de Marbella. Tienen dos hijos en común, Jota y Alejandro, y a parte Jessica tiene un hijo en común con Kiko Rivera.

Las dudas están empezando a surgir por estas dos claves importantes: el mensaje de Jessica Bueno y la desaparición de los recuerdos en común en las redes del deportista. El tema es bastante llamativo pero ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. El ex jugador sí que se mostraba cariñoso en el comunicado que mandó para confirmar su divorcio: "Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible". Pero a pesar de estas palabras, parece que las cosas se han torcido entre ellos.